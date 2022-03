Camporrobles avança la ‘cremà’ d’una falla per reclamar la recuperació del tren que va perdre fa un any

L’Espanya i la València buidades es resisteixen a la despoblació, i es mouen davant els bastons a les rodes que els fiquen de manera contínua, fins i tot de les principals institucions de l’Estat. En aquest cas és Camporrobles, que lluita per recuperar el seu servei de tren.

Des que el temporal Filomena va agranar la Península fa ja més d’un any, es va tallar la línia de tren entre València i Conca, una línia regional que ni Renfe ni Adif han recuperat en els últims mesos. Possiblement, la localitat més afectada va ser aquesta, Camporrobles, perquè la resta de la línia que discorre per la província de València queda dins de la C-3 de Rodalia, però els trens que passen per la localitat fronterera amb la província de Conca no. El que fa por a aquesta localitat de menys de 1.200 habitants de la comarca de la Plana d’Utiel-Requena és que s’haja perdut per sempre la seua connexió amb Utiel, amb Requena i amb València.

Des de llavors no han parat de reivindicar el retorn del tren, i volen aprofitar les Falles per a reclamar el manteniment del servei. Per fer-ho, cremaran ninots inspirats en la pèrdua d’aquest servei. D’aquesta manera s’ha avançat al dilluns 7 de març –12 dies abans de Sant Josep- la cremà, que tindrà com a lema ‘Camporrobles vol tren, trau l’artista faller que portes dins’.

Els impulsors de la iniciativa criden a la participació popular, i conviden que qualsevol persona porte una caixa de cartó, o cartells reivindicatius, per participar-hi i per a fer que el foc siga vist pels que prenen les decisions sobre la línia Conca-Utiel.

Aquesta iniciativa forma part dels actes reivindicatius dels veïns que durant els últims mesos es concentren en la mateixa estació del tren el dia 7 de cada mes per reclamar la recuperació del servei ferroviari i posen llaços en els reixats de les finestres.

La situació de l’estació de Camporrobles contrasta amb la d’una altra estació situada a menys de 30 quilòmetres, la de l’AVE Requena-Utiel, que compta amb 8 trajectes d’anada en AVE a Madrid i 7 de tornada diaris. No obstant això aquesta estació –en la construcció de la qual es van invertir un total de 12,5 milions– és la tercera d’Espanya amb menys passatgers diaris, 28 al dia, segons una estadística d’Adif del 2017.