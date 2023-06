De candidat a presidir el PP nacional a alcalde de la Font de la Figuera pel desacord entre PSPV i Compromís

Elio Cabanes és des de dissabte passat el nou alcalde de la Font de la Figuera pel PP. Cabanes aconsegueix així la vara de comandament d'un municipi de poc més de 2.000 habitants cinc anys després d'haver aspirat a ser president del PP nacional després de la marxa de Mariano Rajoy.

La de Cabanes va ser una candidatura sorpresa i molt minoritària (va comptar amb 140 avals, 40 més dels mínims requerits) enarborant la bandera de la candidatura “del militant de base”. Això li va valdre per a estar uns dies en primera fila informativa i per a arribar al final a encaixar la mà a Pablo Casado en una espècie de “pacte per la unitat” que portaria a aquest a encapçalar el partit des del carrer Gènova de Madrid.

Aquest dissabte Cabanes recuperava l'alcaldia per al PP que havia perdut en 2011, i que des de llavors va encadenar governs del PSPV i de Compromís. I ho farà amb un govern en minoria precisament per la falta d'acord de les formacions d'esquerres que no han complit el pacte del Botànic, on s'establia que en aquells ajuntaments on l'esquerra sumara majoria (i ací ho feia amb 4 edils del PSPV i 2 de Compromís) s'havia de pactar un govern progressista.

No obstant això no va haver-hi tal acord i Elio Cabanes, com a candidat de la llista amb més vot popular, va ser investit alcalde de la Font de la Figuera pel PP.

Des de la formació local de Compromís s'ha afirmat que “l'única proposta que hem tingut per part del PSPV ha sigut que férem alcaldessa a Ibana a canvi de quedar-se Compromís en l'oposició amb regidories”. Així asseguren que la proposta aquesta “allunyada de la realitat de les urnes” i reclamen pactar un govern de coalició que de regidories a tots els partits de l'ajuntament. No obstant això des de la formació taronja insisteixen que han manifestat al PSPV que “estem disposats a reprendre les negociacions per a configurar un govern progressista quan hi haja predisposició i respecte”.

Però pel que fa als socialistes, en un escrit en xarxes socials, han felicitat el nou alcalde i han assenyalat el treball i la necessitat d'acords que hi haurà en aquesta legislatura, però sense fer ni una mínima referència a un possible acord amb Compromís que puga cristal·litzar en una moció de censura que canvie l'alcaldia.

Tampoc Quatretonda

A Quatretonda va passar la mateixa circumstància. Compromís i PSPV no van arribar a un acord i això va deixar l'alcaldia en mans de la llista més votada. Segons la candidata de Compromís -que compta amb 4 regidors- el principal motiu de la falta d'acord és l'alcaldia, així els nacionalistes proposaven un repartiment de dos anys i mig per a ells i l'any i mig final per als socialistes, però asseguren que el PSPV volia els quatre anys per a ells malgrat tindre menys edils (van aconseguir 3).

Des del PSPV han justificat aquesta situació manifestant que “les decisions en el nostre partit es prenen en assemblea”, i que aquesta es va pronunciar en funció de com han anat els pactes en els últims mandats.

En principi aquesta situació, segons el Pacte del Botànic, s'hauria de resoldre donant suport a la llista amb menys edils a la qual tenen més sense necessitat de repartiment de l'alcaldia. No obstant això al final el PSPV va votar a la seua candidata, igual que cada formació, possibilitant l'alcaldia del PP.