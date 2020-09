Carlet mantindrà mesures sanitàries extraordinàries malgrat la tendència a la baixa de contagis de COVID-19

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, ha visitat aquest dimarts Carlet per analitzar les dades de la COVID-19 després de ja quasi dos setmanes de mesures extraordinàries, a causa de l’alta incidència de casos el passat dia 17 de setembre quan es confirmaren 133 casos actius per a una població de més de 15.000 habitants.

Tal com s’ha confirmat en la reunió de treball mantinguda, la reducció de casos al llarg dels últims dies és notable amb una tendència a la baixa (80 casos a data de hui), tot i que les dos institucions, Ajuntament i Salut Pública, han apostat per no abaixar la guàrdia en les mesures i continuar mantenint-les. A més, confirmen que les mesures extraordinàries estan funcionant de forma general, per això i atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament continuarà amb mesures restrictives una setmana més. Es revisaran les actuals mesures per tal de mantindre esta situació de baixada i es tornarà a valorar la situació.

La secretària autonòmica, Isaura Navarro, ha volgut felicitar l’Ajuntament de Carlet, "el decret impulsat per alcaldia ha sigut efectiu, la reducció de contagis ha sigut considerable i per això hem de felicitar l’Ajuntament per les mesures adoptades tan ràpidament, ja que ha fet el treball correctament". Per la seua banda, l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, "ha volgut agrair l’esforç dels veïns i veïnes de Carlet que davant la situació que teníem ara fa 10 dies han respost i han fet que la xifra baixe".

La reunió ha comptat amb la presència de la directora general de Salut Pública, Ofèlia Gimeno, el director de Salut Pública d’Alzira, Pepe Añó, i la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Carlet, Lola Navarro.