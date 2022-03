Castelló de Rugat comptarà amb una exposició dedicada a la seua filla predilecta Carmen Alborch

Els germans de la política i senadora socialista Carmen Alborch Bataller, filla predilecta del poble de Castelló de Rugat, ha fet entrega a l’Ajuntament d’una col·lecció de 45 peces pertanyents a la que fou ministra de Cultura durant l’última legislatura de Felipe González. Entre aquests objectes es troben retrats, pintures, premis i medalles referents a la història i carrera de Carmen.

Al ple ordinari del passat 25 de febrer es va acceptar per unanimitat la donació d’aquests béns per part de la família per ser exposats a Castelló de Rugat a la vista de tots aquells que vulguen conéixer part de la història i la trajectòria d’aquesta figura tan important per a la política espanyola i sobretot per al poble de Castelló.

L’alcalde Antonio Esquinas va presentar aquesta donació al ple municipal introduint que “la família de Carmen Alborch, filla predilecta i un referent per a tots els castellonencs i castellonenques, s’ha sentit molt estimada i volguda pel poble, i volen mostrar aquesta estima amb la donació d’aquests béns perquè queden exposats a la seua casa, la casa de la cultura”.

Tota aquesta col·lecció es podrà visitar a la Casa de la Cultura Carmen Alborch de Castelló de Rugat, edifici que va adoptar aquest nom el 2020 en homenatge a tota una vida dedicada a la cultura i als valors de Carmen, i l’especial arrelament que tenia amb el poble que la va veure nàixer. Aquest edifici alberga també la biblioteca municipal, i es troba al Carrer La Font n.39.

Aquest és tan sols un més dels homenatges que el seu poble natal ret a la seua filla predilecta, la qual ens va deixar l’any 2018 i que fa més present si cap, una figura molt rellevant per al feminisme, la política i la cultura del nostre país.