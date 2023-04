Cisma en el PP de Torrent després de renunciar el sector afí a María José Catalá a integrar-se en la llista electoral

El PP de Torrent està dividit en dues famílies, cadascuna d'elles afí a les dues úniques alcaldesses del PP que ha tingut la ciutat: María José Catalá i Amparo Folgado. La tensió entre les dues faccions s'ha acrescut per a la confecció de la llista electoral municipal, i de moment el sector afí a Catalá ha renunciat a integrar-se en considerar insuficient la seua representació.

La situació actual és que el Comité Electoral del PP de Torrent aprovava aquest dimecres la candidatura presentada per Folgado, una llista integrada únicament per afins, després que Arturo García -de la família pròxima a Catalá- rebutjara l'oferiment de dos llocs: el número dos de la llista per a García i un altre per a una altra persona que ell designara entre els deu primers de la candidatura. Però el dirigent local del PP aspira a una llista en cremallera on s'integren en dues meitats les dues faccions. Així que ara s'està pendent de l'aprovació o no de la direcció regional del PP, en la cúpula del qual es troba la mateixa Catalá.

La divisió interna del PP s'ha forjat amb la distància i el temps. Catalá va abandonar l'alcaldia en 2012 per a entrar en el Consell de Francisco Camps, i ha quedat com l'única capaç d'infringir la tònica històrica de governs socialistes locals; no obstant això ara la seua aspiració és una altra, però també una alcaldia, la de la capital, València, un segon assalt que, no obstant això no ha significat tallar el seu cordó umbilical respecte a la seua ciutat d'origen. D'altra banda està qui va ser la seua successora, Amparo Folgado, qui no va ser capaç de reeditar ni en 2015 ni en 2019, els governs que sí que va impulsar Catalá; però Folgado sí que s'ha quedat en el bastió local.

Amparo Folgado ha lamentat no haver arribat a un consens amb Arturo García després d'una reunió mantinguda per tots dos, trobada en el qual va declinar l'oferiment. “El meu projecte no és excloent, per això vull sumar a tots i el meu oferiment continua obert perquè García i una altra persona més puguen integrar-se en la candidatura del PP i sumar esforços per la nostra ciutat i el projecte del Partit Popular a Torrent”. Per la seua part Arturo García justificava el rebuig per “no complir-se els acords als quals van arribar en el seu moment”, en referència a la llista cremallera.

Entre els deu primers llocs de la llista presentada destaca l'equip de treball del PP de Torrent, que porta quatre anys realitzant una campanya permanent al costat de Folgado i, són el Secretari General del PP, José Francisco Gozalvo (5), Amparo Chust (4), Ana Penella (7), Bor Císcar (8) i José Vicente Gallego (10).