El Complex de Xest acollirà temporalment la Formació Professional per a la gigafactoria de Volkswagen

El Complex Educatiu de Xest acollirà la formació de la Campus Battery per a proveir de personal qualificat a la gigafactoria de Volkswagen de Sagunt. Al setembre d'aquest mateix any començarà la formació del professorat i dels professionals externs per a començar amb la docència en el curs 2024-2025 per a alumnes de cicles formatius de Formació Professional d'Automàtica, Robòtica, Manteniment industrial i Electricitat.

Però aquesta seu a Xest serà temporal ja que el centre de formació definitiu s'alçarà a Sagunt i oferirà FP dual en automatització, mecatrònica i química industrial i seguretat ambiental, però també formacions de grau A, B, C o E i podrà impartir altres de nivell universitari per a pujar l'especialització.

El Campus Battery tindrà capacitat per a formar a 400 alumnes en un disseny curricular que s'adaptarà a les necessitats de PowerCo i ocuparà una parcel·la de quasi 16.000 metres quadrats al parc industrial Parc Sagunt I, on la Generalitat ja ha iniciat el procés de compra de la superfície per valor de 2,29 milions d'euros.

Sobre aquesta seu temporal, l'alcalde de Xest, José Morell, ha manifestat que “en els últims 4 anys s'està donant per fi contingut a l'antiga universitat laboral, convertint-la en una referència en formació professional i plans de tecnificació esportiva”. A més ha afegit que “tindre tan a prop el complex educatiu és un actiu per al nostre poble perquè facilita la formació de joves i treballadors i això resulta atractiu per a les empreses, tant per a les contractacions, com per a la ubicació d'empreses”.