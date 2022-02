Compromís demana al Ministeri de Cultura la titularitat autonòmica del Castell de Sagunt i del Teatre Romà

Compromís ha presentat una proposta per tal d’instar al Ministeri de Cultura a cedir a la Generalitat Valenciana la titularitat de tot el patrimoni cultural, històric i artístic que hi ha al municipi de Sagunt. “Una cessió que, evidentment, ha de comptar amb les transferències econòmiques pertinents per a la posada en valor i manteniment d’este patrimoni tan estimat”, ha explicat el diputat Jesús Pla.

Segons el també president de la Comissió d’Educació i Cultura en les Corts Valencianes, “tant el Castell i el Teatre d’època romana com la col·lecció museística de Sagunt continuen mantenint la titularitat estatal després de quasi 40 anys d’haver sigut aprovat l’Estatut d’Autonomia. Mentre, altres comunitats han anat recuperant la pràctica totalitat del seu patrimoni i l’han posat al servei del seu progrés social i econòmic”.

“El cas més greu és el del Castell de Sagunt que, en l’actualitat, es troba en una situació de precarietat i abandó que amenaça la seua conservació. Tot com a conseqüència d’una dilatada discriminació estatal que ha sigut, excepte en diverses ocasions, l’excusa perfecta per emmascarar una deixadesa de la voluntat política valenciana a l’hora de posicionar-se i exigir al propietari les actuacions necessàries per a la conservació del monument”.

A més a més, “cal destacar que certes actuacions d’importància en el Teatre Romà o el Museu Arqueològic no es duen a terme amb la rapidesa i efectivitat que es voldria, ja que el fet de tindre la gestió cedida entorpeix alguns procediments i també les inversions estatals adequades”, ha afegit Pla.

Per la seua banda, el portaveu municipal de Compromís en el consistori saguntí, Quico Fernández, ha indicat que “entenem que el patrimoni ha d’estar en mans del territori que l’alberga. És una qüestió d’eficàcia i eficiència. Ha de ser un organisme qui gestione este patrimoni de manera directa i no com ara, que moltes vegades entre l’administració de l’Estat i l’autonòmica no es posen d’acord a l’hora d’actuar. Pensem que la responsabilitat directa l’ha de tenir la Conselleria de Cultura i, per tant, la Generalitat. I en eixe sentit, la titularitat s’ha de transferir amb una transferència de fons per a tindre el nostre patrimoni en condicions”.

Per tot això, “des de Compromís, conscients de la vàlua d’aquest patrimoni històric, considerem que els béns patrimonials dels valencians i valencianes haurien de ser de titularitat autonòmica per tal de tindre poder de decisió directa sobre ells, en quant a la seua gestió, protecció i recuperació. Mantenir la titularitat estatal, al mateix temps que la gestió per part de la Generalitat, genera duplicitats, interferències indesitjables i en definitiva no beneficia en absolut el patrimoni. Tot el contrari, tal com es pot observar després de dècades”, ha afirmat el diputat Jesús Pla.