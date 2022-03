Conselleria invertirà 7 milions en la reforma i ampliació del Centre de Salut la Bassa d'Alcoi

L'alcalde d'Alcoi, Toni Francés i la regidora de Salut Pública, Teresa Sanjuán, es van reunir amb el director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Jaime Peris, per a conéixer de primera mà l'estat de l'actuació de la reforma i ampliació del Centre de Salut la Bassa.

Segons va informar Peris, la Conselleria ja disposa del Pla Funcional que determina les necessitats concretes del Centre de Salut i es procedirà a la licitació de la redacció del projecte per a unes actuacions de reforma i ampliació valorades en prop de 7 milions d'euros.

El Centre de Salut la Bassa va ser inaugurat fa 35 anys, en concret està en funcionament des del 25 de maig de 1987, per la qual cosa necessita una adaptació a les necessitats del segle XXI. Ofereix cobertura sanitària al barri de la Zona Nord, el més poblat d'Alcoi amb 16.875 persones empadronades, la qual cosa suposa el 27,84% del total d'alcoians.

Segons aquest Pla Funcional, la reforma no sols suposarà una adequació de les instal·lacions en tots els seus aspectes, també provocarà un augment en la plantilla, ja que es crearan places estructurals, en concret: 2 metges de família, 2 persones infermeres, un auxiliar d'infermeria i un auxiliar d'administració. Amb l'actuació es dotarà al centre d'una unitat de Rehabilitació Bàsica amb una plaça de fisioteràpia i una altra d'auxiliar d'infermeria. També es crearà l'Àrea d'Atenció a la Dona i l'Àrea de Cirurgia Menor.

Entre totes les novetats previstes, cal destacar la construcció d'un edifici adjacent al Centre de Salut que albergarà en la seua planta baixa un nou Punt d'Atenció Continuada (PAC). Actualment tan sols existeix un a la nostra ciutat en el Centre de Salut la Fàbrica. Aquest espai tindrà quatre consultes mèdiques, dos per a infermeria, una sala de parades-crítics, una sala d'observació-tractaments i una sala de cures. Així com una sala d'espera per a pacients, zona d'estar i descans del personal, 6 dormitoris individuals per al personal, així com zones comunes.

Així mateix, s'establirà en aquest punt la base del SAMU/SVB (Suport Vital Bàsic), millorant els accessos tant a l'Hospital com a l'autovia dels del punt actual en el Centre de Salut la Fàbrica. Es dotarà a l'espai de tot el necessari per a la unitat SAMU.

“Ens trobem davant una actuació molt necessària amb la qual passarem a tindre un Centre de Salut del més alt nivell i que millorarà la qualitat de vida de la ciutadania i dels professionals que treballen en La Bassa. Una vegada més es demostra el gran compromís de la Generalitat amb la nostra ciutat i la nostra àrea de Salut. No sols amb aquesta actuació, ja que també invertirà 10 milions d'euros per a millorar l'Hospital Mare de Déu dels Lliris i el seu aparcament”, ha destacat l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés.