Conselleria invertirà més de 650.000 euros a Sueca per condicionar i optimitzar els recursos del Centre de Salut

La secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha visitat aquest dilluns el Centre de Salut Integrat de Sueca per a informar sobre la seua pròxima reordenació i la dotació de nous serveis i infraestructures que millorarà l’atenció a la ciutadania de Sueca i la comarca.

La representant de la Conselleria de Sanitat ha estat acompanyada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; junt a una gran representació de la corporació municipal. Del Departament de Salut de la Ribera, han acudit la seua gerent, Liliana Fuster; el director de Gestió Econòmica, José Antonio Conesa; el director mèdic d’Atenció Primària, José Manuel Soler; el director d’Infermeria, Xavier Teodoro; el director d’Infermeria d’Atenció Primària, Carlos Herrero; així com el director d’Infermeria del Centre de Salut de Sueca, José Pascual Ribera.

En la seua visita a les instal·lacions, la secretària autonòmica ha manifestat la intenció del govern valencià d’acostar la sanitat a la ciutadania, enfortint el sistema sanitari i hospitalari, la qual cosa implica prendre mesures com les que es duran a terme a Sueca. “Dins del Pla Crèixer +, procedirem a reorganitzar estes instal·lacions. L’edifici compta amb suficient espai que serà reordenat per a millorar en la mesura del possible l’atenció als pacients. Està previst desplaçar l’àrea de rehabilitació a la planta baixa per a facilitar l’accés, i dotar-la amb el millor equipament, i habilitar en eixa planta quatre noves consultes i un xicotet quiròfan per a cirurgia menor ambulatòria, evitant així els desplaçaments de la ciutadania a l’hospital”, ha explicat Concha Andrés.

La responsable autonòmica també ha assenyalat que el Centre de Salut de Sueca, que actualment atén unes 35.000 persones, comptarà amb 18 especialitats mèdiques. La inversió aproximada del projecte, que en estos moments es troba en fase d’informació del projecte bàsic, superarà els 650.000 euros que, “sumats a la resta d’inversions que s’han realitzat en els últims dos anys en este centre, aconseguirà la xifra d’un milió d’euros en els últims tres anys. A més, està prevista l’adquisició de nou equipament (ecògrafs, retinògrafs, i altres per a l’especialitat de dermatologia)”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció perquè, en breu, este projecte en el qual ha posat tant d’interés, serà una realitat a Sueca. “Des de l’inici de la pandèmia, vam mantindre un contacte continu amb la Conselleria referent a la necessitat d’augmentar les infraestructures hospitalàries i la possibilitat de construir un nou hospital a la nostra ciutat, capital de la Ribera Baixa. Des de l’Ajuntament anàvem a posar totes les facilitats al nostre abast perquè així fora, però des de la Conselleria ens van respondre que, a mitjà termini, esta possibilitat no es contemplava. El que sí que es contemplava era que Sueca estiguera inclosa dins del Pla Crèixer + per a millorar i potenciar les infraestructures del nostre Centre de Salut, un projecte que venim sol·licitant des de l’inici de la legislatura a fi d’optimitzar recursos i oferir una atenció sanitària més completa per a la nostra ciutadania”.

L’alcalde ha mostrat la seua satisfacció perquè, gràcies a este projecte, s’evitaran molts desplaçaments a l’hospital. “Aprofitant també la visita de hui, i sent conscient de la necessitat d’este servei a Sueca en ser molt demandat, els he plantejat la possibilitat d’oferir en el nostre Centre de Salut una Unitat de Diagnòstic per a la realització de mamografies; petició que han vist molt factible, tant la secretària autonòmica com la gerent del Departament de Salut, i que se sumaria a la dotació de les quatre consultes més que aconseguirem amb esta ampliació d’infraestructures plantejada hui mateix”.

Finalment, l’alcalde ha agraït el treball conjunt amb els responsables del Centre de Salut, el qual “ha provocat esta inversió tan important a la nostra ciutat per part de la Conselleria”.