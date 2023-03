Costes inicia la remodelació i construcció dels espigons en platges de Vinaròs

A Vinaròs han començat les obres de la demarcació de Costes per a la construcció de proteccions del litoral davant temporals. En concret es realitzarà la regeneració de les dues esculleres de la platja del Fortí i de l'espigó situat davant el carrer de l'Àngel, així també com la recuperació de l'escullera situada entre la platja de Fora del Forat i el riu Cervol.

L'alcalde, Guillem Alsina, acompanyat pel primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha visitat aquesta intervenció. Alsina ha indicat que Costas assumirà tota la inversió del projecte amb una partida de 728.000 euros, amb fons europeus, en unes obres que està previst que s'executen en els pròxims mesos.

Segons assenyalava la maquinària començarà treballar a la platja del Fortí i una vegada acabats els treballs, aquesta zona quedarà lliure per a encarar la temporada alta amb les obres acabades, traslladant-se els treballs a la zona de la desembocadura del riu Cèrvol amb molta menys afecció.

L'alcalde ha destacat que la intenció “és que ara, durant la temporada baixa, els treballs se centren en la platja urbana i després es traslladen a la zona del riu per a tindre la platja urbana acabada per a veïns i visitants”. Així mateix, comentava que també s'ha previst que el quiosquet de la platja del Fortí i el servei de para-sols s'instal·le a la platja per a continuar oferint el servei amb normalitat.

D'altra banda, l'alcalde ha explicat que serà una de les actuacions més importants dels últims 30 anys per part de Costes després de la construcció de l'espigó en forma de T al final de l'avinguda de Jaume I, entre les platges del Fortí i Fora del Forat. Segons recordava les últimes intervencions han sigut la creació de l'espigó de davant el Centre d’Interpretació Turístic–Cotxera de Batet i la construcció del dic a la desembocadura del riu Cervol, que va quedar deteriorat a conseqüència del temporal Gloria.

Finalment, Alsina explicava que Costes, al costat de la Direcció General de Ports, també farà tasques de dragatge al port i tota l'arena que extraga, aproximadament 25.000 metres cúbics, es destinarà a la regeneració de la platja del Fortí i Fora del Forat, fet que “una vegada arribe l'estiu ens permetrà disposar d'una platja amb les esculleres i espigons regenerats, a més de tindre més arena”.

Alsina anunciava que a principis de la setmana vinent també es faran treballs a la desembocadura del riu Cèrvol per a eliminar l'acumulació de pedres i arena, i obrir-lo de nou en la mar.