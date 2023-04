Crevillent realitza un estudi del seu sòl per a la prevenció de riscos sísmics

L'Ajuntament de Crevillent juntament amb la Universitat d'Alacant han iniciat un estudi sobre el terreny municipal que permetrà millorar la integritat de les estructures davant possibles terratrèmols

Aquest projecte consisteix en un estudi detallat del comportament del sòl davant un terratrèmol. L'estudi se centrarà en l'anàlisi de 21 sectors censals, on es mesuraran els nivells de soroll sísmic i es recolliran dades precises sobre les característiques del terreny.

L'objectiu principal d'aquest projecte és obtindre informació valuosa sobre com es comporta el sòl davant un terratrèmol, fet que permetrà als experts en enginyeria civil dissenyar estructures més resistents i segures. Per això, s'utilitzaran tècniques avançades de mesurament i anàlisi, que permetran obtindre dades precises i fiables.

El projecte compta amb la col·laboració d'experts de la Universitat d'Alacant, com Sergio Molina Palacios, del Departament de Física de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant. A més, s'espera que els resultats obtinguts siguen útils no sols per al municipi, sinó també per a altres zones limítrofes del terme local.

Aquests treballs estan supervisats per la Regidoria de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament de Crevillent dins de la implantació del Pla de Risc Sísmic del Municipi.