Cullera acusa de “deixadesa” a la Confederació Hidrogràfica després que el Xúquer torna a inundar les platges amb canyes

L’Ajuntament de Cullera ha denunciat que amb un nou temporal milers de canyes i de brutícia arrossegades pel riu Xúquer i els seus afluents embrutant les platges de la localitat.

Una situació “lamentable” que ha denunciat este dimarts l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor: “una vegada més estem veient com el Xúquer arrossega tota mena de brutícia i de canyes procedents tant del riu com dels seus afluents davant la passivitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que fa deixadesa de les seues funcions per no mantenir els llits d’este riu i dels afluents en perfectes condicions per a que, quan vingueren episodis de pluges, no ocórrega el que està ocorrent”.

Segons el primer edil “ja tenim la platja del Marenyet inundada de canyes i de brutícia i crec que és un fet lamentable que el poble de Cullera ha de denunciar una i altra vegada perquè és una brutícia que Cullera no genera i que se’ns obliga a netejar-la per poder tindre les platges en perfectes condicions per a la campanya turística”.

Reivindicació històrica

Precisament el passat 11 de febrer l’alcalde de Cullera va exigir en les Corts Valencianes que les platges del municipi deixaren de ser l’abocador del Xúquer i per això va reivindicar de nou una solució viable i duradora als efectes que els temporals causen a les seues platges.

Mayor va xifrar en més d’un milió d’euros els costos que han suposat per a les arques municipals la reparació dels danys causats per les successives DANAS que al llarg dels sis últims anys han assotat al territori valencià. “Els barrancs, afluents o conques, el manteniment de les quals no haja sigut degudament previst, acabaran a les nostres platges en un immens abocador de residus de tota classe, la gestió dels quals sufraga l’únic municipi i Administració que no els haurà generats: Cullera”, va denunciar Mayor en el parlament valencià.

L’alcalde va incidir també en el mal no sols ambiental que causa als més de 15 quilòmetres de la costa cullerenca, sinó també en el perjudici que aquestes situacions causen en el principal motor econòmic de la localitat: el turisme.