Cullera sol·licita tornar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa 10 anys després de l’eixida unilateral aprovada pel PP

Cullera sol·licitarà entrar de nou en la Mancomunitat de la Ribera Baixa. La proposta ha rebut el suport del conjunt de les forces polítiques durant en el ple ordinari de febrer celebrat este dimarts amb l’única abstenció d’un dels tres regidors del grup municipal popular.

"Pensem que la mancomunitat és un sentiment de comarca que nosaltres sí ens creguem, un sentiment que ha de partir de la solidaritat", ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

L’alcalde ha explicat que l’objectiu de formar part de nou de esta entitat comarcal és "treballar de la mà de la resta de pobles per a traure el màxim que es puga".

"Si nosaltres volem que la comarca estiga vertebrada i tinga serveis, hem de ser solidaris. Al final les poblacions més grans en estes mancomunitats no hem d’anar amb el propòsit de vore que traem, eixe no és l’esperit, l’esperit és treballar una administració comarcal que puga oferir serveis de qualitat" ha assenyalat Mayor.

El primer edil ha assegurat també que "és una bona notícia per a Cullera i una oportunitat de participar també dels consorcis que depenen de la Mancomunitat". "És inexplicable per exemple que Cullera no estiga en el consorci ‘Ribera Turisme’" ha afegit.

Per a Mayor esta decisió "corregeix un error garrafal que es va fer en el seu dia". En este sentit ha recordat que el grup socialista i Compromís, quan era APC, "ens vam oposar frontalment quan fa deu anys el ple va decidir eixir de la Mancomunitat, una mesura que enteníem egoista per part de la corporació dirigida per Ernesto Sanjuán (PP)".

Per altra banda l’alcalde ha explicat que no s’havia demanat abans l’entrada de Cullera a la Mancomunitat perquè el Pla d’Ajust impedia que l’ajuntament poguera sumar-se a una nova entitat.

"Fa 6 anys vaig dir que trauríem a Cullera del Pla d’Ajust i que sol·licitaríem entrar en la Mancomunitat, i això és el que estem fent”, ha destacat Jordi Mayor.