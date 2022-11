Dénia no pujarà un 10% la tarifa de l'aigua com demana la concessionària, però l'ajuntament compensarà l'increment dels costos

El Consell d'Aigües de Dénia no ha aprovat la pujada del 10’5% en la tarifa de l'aigua que havia sol·licitat l'empresa concessionària, Aqualia, per a afrontar l'augment del 12’8% que ha experimentat l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) des d'agost de 2019.

La concessionària argumenta que la pujada de la factura energètica ha suposat l'increment en els costos d'explotació del contracte del subministrament de l'aigua, i per aqueix motiu s'ha proposat l'increment, que s'ha topat amb el rebuig unànime del Consell.

Sí que ha acordat per unanimitat que el dèficit d’explotació de 2022 serà sufragat amb fons propis de la societat d’aigües de Dénia (composta per l’Ajuntament i l’empresa concessionària). El pressupost estimat per impedir que el sobrecost siga assolit pels usuaris serà de 428.706 euros. Aquest es repartirà en dos abonaments: el primer s’efectuarà a novembre amb un import de 350.000 euros; el següent tindrà lloc a gener de 2023, una volta es conega l’import total del sobrecost energètic de 2022.