Dénia vol liquidar definitivament les fosses sèptiques d'habitatges que encara queden en el terme municipal

Hui dia encara hi ha habitatges en el terme municipal de Dénia que no estan connectades a la xarxa de clavegueram, per la qual cosa l'entitat Aigües de Dénia, participada per l'Ajuntament de Dénia i Aqualia, empresa concessionària del servei, estan sumant esforços per a erradicar aquesta situació una vegada finalitzats els terminis disposats en l'Ordenança Municipal de Clavegueram per a adaptar els abocaments i escomeses a la normativa.

A més, sol·liciten que els residents consulten si es troben en els casos en els quals han de prendre les mesures oportunes immediates per a escometre les obres necessàries de connexió. Si és així, aquestes obres hauran de ser executades "segons la bona pràctica i condicions de seguretat i salut laboral i comptar amb els permisos municipals pertinents", assenyalen des de l'ajuntament.

Aigües de Dénia també recorda que els sistemes d'infiltració al subsol (fosses sèptiques) hauran de ser buidats i anul·lats convenientment, no podent-se usar aquests com a decantadors previs a les escomeses.