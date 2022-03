Detectats dos grans abocaments il·legals en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars

El Servei de Guarderia Rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars ha trobat dos nous abocaments il·legals dins del paratge fluvial formats per 45 bosses negres de fem amb restes de plantes de marihuana a l'interior.

La detecció d'aquest nou abocament il·legal s'ha fet en les darreres dues setmanes. La primera es va localitzar a l'antic camp de tir. Hi havia 27 bosses negres que s'utilitzen per a dipositar el fem. A l'interior de cadascuna havien introduït 3 motes amb les tiges tallades de plantes de marihuana. En total la persona o persones responsables de fer l'abocament havien llançat al paratge protegit les restes de 54 plantes de marihuana.

El Servei de Guarderia Rural del Consorci riu Millars, format pels ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, va informar immediatament a la Guàrdia Civil de la detecció.

Recentment, el Servei de Guarderia Rural va detectar un segon abocament en la zona de Carnissers. En aquesta ocasió es tractava de 27 grans bosses de fem on a l'interior també hi havia restes de marihuana. En cada bossa els responsables de l'abocament hi havien dipositat fins a 3 motes i tiges tallades de plantes de marihuana. La Guàrdia Civil novament ha sigut informada de l'abandonament d'aquest abocament il·legal i a hores d'ara es troba investigant-los. El servei de Guarderia rural va alçar acta dels dos nous abocaments il·legals que ràpidament van ser retirats pel Servei de Manteniment del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars.

En els darrers anys la quantitat d'abocaments a la desembocadura del riu Millars han disminuït considerablement, però encara hi ha particulars o empreses que s'atreveixen a llançar els rebuigs en aquest espai preservat que arreplega les figures de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars declarat per la Generalitat Valenciana l'any 2005, Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Zona Humida Protegida i Lloc d'Interés Comunitari (LIC) inclòs a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.