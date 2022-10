La Diputació de Castelló impulsa un Pla Especial de Dinamització Turística per als municipis afectats pels incendis

La Diputació de Castelló impulsarà un Pla Especial de Dinamització Turística, acordat amb la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana, per als municipis afectats per l'incendi de l'estiu passat en les localitats castellonenques. La diputada de Turisme, Virginia Martí, ha visitat la localitat de les Useres on s'ha reunit amb representants de les Useres, Costur, Llucena i Figueroles, amb els qui ha establit les bases del pla Especial de Dinamització Turística per a aquest espai.

Martí ha explicat que aquesta iniciativa reportarà 60.000 euros (30.000 de la Diputació de Castelló més 30.000 euros de la Generalitat) per a impulsar actuacions que ajuden a pal·liar els efectes derivats de l'incendi, activar el turisme de la zona afectada i compensar així els afectes adversos de l'incendi.

Així mateix, la diputada provincial visitarà aquest dimecres Begís per a informar d'aquest pla en els municipis afectats per l'incendi de l'Alt Palància.