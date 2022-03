La Diputació de Castelló professionalitzarà i reforçarà les visites guiades al Castell de Peníscola

La Diputació de Castelló ha tret a licitació per 130.000 euros la contractació d'una empresa externa per a la realització del servei d'informació i guia turística del Castell de Peníscola, amb l'objectiu d'oferir la millor atenció possible a les persones que visiten la instal·lació durant l'època de l'any en la qual es registra una major afluència de públic. És una informació oferida per la diputada Ruth Sanz, qui ha explicat que en els plecs de licitació s'estableix que l'adjudicatària haurà de cobrir aquests treballs amb huit persones.

Sanz ha recordat que en l'actualitat els turistes que visiten la fortalesa tenen l'opció descarregar-se de manera gratuïta una audioguia a través de l'app del castell, encara que "l'equip de govern ha volgut reforçar el servei amb l'atenció presencial durant els mesos de major activitat". Sobre l'app ha destacat que "funciona en cinc idiomes: valencià, castellà, anglés, francés i alemany".

La diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, ha incidit en què "volem proporcionar la millor experiència possible als turistes i garantir que es compleixen les normes establides per a les visites".

També ha donat compte que les persones encarregades de prestar el servei seran «guies oficials de la Comunitat Valenciana amb un grau universitari en història, belles arts, humanitats, turisme i història de l'art, o formació professional de tècnic superior en guia, informació i assistències turístiques». Les seues explicacions al públic seran en valencià, castellà, anglés i francés.