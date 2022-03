La Diputació de Castelló promou la introducció del taulell en la universitat per a promocionar el seu ús entre els futurs arquitectes

La Diputació de Castelló estrena enguany categoria dins del Concurs de Regeneració Urbana. Es tracta del CRU [E], una nova modalitat que es dirigeix exclusivament a l'alumnat universitari d'arquitectura a fi que comencen a adoptar la ceràmica com a element distintiu de les seues obres des de la seua etapa formativa.

El concurs, segons ha explicat el president José Martí, seguirà la mateixa dinàmica que el seu germà major. L'alumnat interessat a formar part del CRU [E] haurà de triar un espai degradat dels 42 presentats prèviament pels ajuntaments castellonencs i presentar una proposta de millora en la qual la ceràmica siga la protagonista. Es premiaran els dos millors plantejaments.

“Amb el CRU [E] mirem cap al futur. Els arquitectes són els millors aliats per a portar la ceràmica fora de les quatre parets de la llar, per això ens fixem en les noves generacions de professionals perquè comencen a comptar des de ja amb el taulell i que vagen introduint-lo en els seus projectes”. Per a Martí “és imprescindible que ampliem les possibilitats de mercat dels nostres productes i que això es traduïsca en riquesa i oportunitats per a la província”.

El CRU V, en marxa

El CRU ‘original’ continua la seua fulla ruta. Al costat de la convocatòria del CRU [E] s'ha obert també el període de presentació de projectes per a la cinquena edició del concurs de regeneració urbana de la Diputació de Castelló. El termini per a totes dues modalitats estarà obert fins al 20 de maig de 2022. Les bases poden consultar-se en somceramica.dipcas.es.

Cal destacar que enguany es consolida l'alça en el pressupost per a l'execució de les obres: 450.000 euros, a dividir entre els dos plantejaments guanyadors. José Martí ha fet una crida als professionals de l'arquitectura al fet que participen en la convocatòria de projectes.