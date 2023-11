La Diputació, la Generalitat i sis municipis alacantins busquen a Brussel·les finançament per al corredor verd del riu Montnegre

Una delegació integrada per la Diputació d'Alacant, la Generalitat Valenciana i diferents ajuntaments de la comarca de l'Alacantí, entre ells el de Mutxamel, s'ha desplaçat a Brussel·les per a participar aquests dies en una reunió del projecte NBS4Local Interreg, centrat en desenvolupar polítiques locals d'aplicació de solucions basades en la naturalesa per a la millor gestió dels recursos hídrics i la protecció enfront dels fenòmens climàtics extrems.

L'alcalde de Mutxamel serà l'encarregat de presentar com a exemple de bones pràctiques les actuacions de recuperació del riu Montnegre i les seues infraestructures hidràuliques, amb la intenció que aquest projecte servisca de catalitzador per a obtindre recursos econòmics per al desenvolupament del projecte del Corredor Verd, una iniciativa que impulsa la Diputació Provincial i als sis municipis de la zona: Tibi, Xixona, Alacant (partida Montnegre), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant i el Campello.

Durant la trobada que té lloc dimarts i dimecres la delegació alacantina ha presentat la iniciativa impulsada per la institució provincial al costat de sis municipis de la comarca de l'Alacantí que pretén recuperar el llit de l'afluent, unint la presa de Tibi amb la seua desembocadura al Campello, creant un nou atractiu turístic, ecològic, d'oci i educatiu que exercisca de motor de recuperació econòmica de la zona.

El cap de Tecnologia de l'Aigua de la Diputació i un dels coordinadors del projecte, Miguel Fernández Mejuto, i el director general d'Urbanisme, Paisatges i Avaluació Ambiental, Miguel Angel Ivorra, integren aquesta delegació a la qual també s'ha sumat l'alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer.

La Diputació d'Alacant i la Generalitat Valenciana són socis en aquest projecte d'aprenentatge interregional en el qual es comparteixen bones pràctiques de cinc països europeus. El projecte que està liderat pel Ministeri de l'Interior d'Hongria, i compta amb socis de Bèlgica, Croàcia, Finlàndia i Polònia, va començar al març de 2023 i tindrà una duració total de quatre anys.