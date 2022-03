La Diputació incrementa la seua aportació al Fons de Cooperació Municipal fins a arribar als 60 milions d'euros

La Diputació de València aportarà enguany 60 milions d'euros al Fons de Cooperació Municipal en el qual participa al costat de la Generalitat. Als 40 milions d'euros pressupostats inicialment en els comptes de 2022 de la corporació provincial se sumen altres 20 milions del superàvit de l'anterior exercici, amb el que la Diputació tornarà a triplicar l'assignació del Consell al Fons per als municipis valencians.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, recorda que el Fons de Cooperació Municipal “és una eina que no sols posa de manifest la importància de la col·laboració institucional, sinó que ha demostrat ser un instrument molt eficaç perquè les ajudes arriben de manera àgil i directa als ajuntaments, eliminant burocràcia i permetent destinar els diners tant a inversió com a despesa corrent”.

Un any més, la institució que dirigix Gaspar confirma la seua aposta per este Fons i les ajudes directes als municipis. El responsable d'Hisenda, Vicent Mascarell, explica que inicialment “es duplica l'aportació de la Generalitat a la província i, en última instància, es triplicarà amb una assignació extraordinària de 20 milions d'euros extreta del superàvit del passat any, que també reserva una partida de 10 milions d'euros per a l'ampliació i construcció de centres socials en el marc del ‘Pla Convivint’”.

Els primers 40 milions

L'àrea provincial d'Hisenda té ja preparat el repartiment dels primers 40 milions de l'aportació al Fons, inclosos en el pressupost de la Diputació per a 2022. Per comarques, destaquen els 6,1 milions d'euros que rebran els municipis de l'Horta Sud; els més de cinc milions que arribaran a les localitats de la Ribera Alta i l'Horta Nord; i els quatre milions assignats a la Safor.

A més, la Vall d'Albaida i el Camp de Túria superen els tres milions d'euros en este primer lliurament del Fons de Cooperació per part de la Diputació, mentre que els municipis de la Costera es repartiran 2,1 milions d'euros i els de la Ribera Baixa i el Camp de Morvedre una quantitat pròxima als dos milions. Completen el repartiment comarcal la Serranía, amb 1,4 milions d'euros; l’Hoya de Buñol-Chiva, amb 1,2 milions; Requena-Utiel, amb una mica més d'un milió d'euros; la Canal de Navarrés amb 785.000 euros; el Valle de Ayora-Cofrentes amb prop de 600.000 euros; i el Rincón de Ademuz amb 420.000.

El llistat del primer lliurament del Fons de Cooperació de 2022 per part de la Diputació es completa amb la partida assignada a València, que rebrà 1.460.000 euros de la corporació provincial. Una vegada distribuïts entre els ajuntaments estos 40 milions d'euros, es prepararà un segon ingrés amb els 20 milions extraordinaris del superàvit de l'anterior exercici.