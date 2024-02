La Diputació de València construirà una variant per a millorar la seguretat a Rafelcofer i l'Alqueria de la Comtessa

El Butlletí Oficial de la Província publicarà en els pròxims dies el projecte constructiu de la nova variant de la CV-679, amb el qual la Diputació destinará més de 9 milions d'euros per a desviar el trànsit de les travessies de Rafelcofer i l'Alqueria de la Comtessa, incrementant així la seguretat i facilitant la comunicació dels usuaris d'esta via.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, qui ha qualificat esta actuació com “una de les més rellevants d'enguany”, afirma que “el traçat d'esta carretera està causant punts de perill per als vehicles, per la qual cosa era imprescindible actuar amb la major celeritat”.

Actualment, la carretera CV-679, que uneix Almoines amb l’Alqueria de la Comtessa passant per Rafelcofer, presenta dos seccions molt diferenciades, amb amples de carril estrets i amb la pèrdua de vorals en gran part d'elles.

Així mateix, el traçat presenta corbes molt tancades amb escassa visibilitat, incloent-hi zones en les quals els camps de cultiu que hi ha als marges envaïxen la calçada. Això provoca que els vehicles envaïsquen part del carril contrari, cosa que, unit a una velocitat inadequada, pot derivar en situacions de perillositat.

“Si a això unim -assenyala Reme Mazzolari- els inconvenients propis d'una carretera que travessa nuclis urbans, teníem molt clar que havia de ser una actuació prioritària per a l'àrea de Carreteres, ja que la seguretat no ha de ser una opció, sinó una obligació”.

Característiques de l'actuació

El projecte de construcció per a esta obra preveu la intervenció en el tram que va des de l'inici de la CV-679, en el terme municipal d'Almoines , fins al quilòmetre 2,4 de la via, a l'Alqueria de la Comtessa.

Amb l'objectiu de “millorar els fluxos de comunicació i desplaçaments, en òptimes condicions de seguretat i integració ambiental”, la Diputació de València ampliarà i condicionarà el traçat de la plataforma d'esta carretera, reforçant també la secció estructural del ferm.

L'element més rellevant de l'actuació serà l'execució d'una variant per a circumval·lar els trams urbans de Rafelcofer i l’Alqueria, reduint així dràsticament el trànsit rodat per l'interior d'estes poblacions, amb el doble objectiu d'incrementar la seguretat dels usuaris i millorar les condicions mediambientals de les zones habitades.

Així mateix, es construirà un carril ciclopeatonal adossat a la carretera que connecte les poblacions d'Almoines , Rafelcofer i l'Alqueria de la Comtessa. “Atés que parlem d'una via de poc més de 3 quilòmetres de longitud, este carril destinat a vianants i bicicletes pot convertir-se en un punt de referència perquè els veïns pugan fer esport o simplement passejar, per la qual cosa estem promovent hàbits saludables i una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient”, conclou la vicepresidenta Mazzolari.