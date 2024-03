La Diputació de València impulsarà el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana de la mà de l’Etnoxarxa, xarxa de Museus Etnològics Locals de la institució provincial. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix i el diputat de Cultura, Paco Teruel, han visitat el museu d'Ontinyent junt amb els tècnics de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, “amb l'objectiu d'obrir les portes de la segona fase este mateix any”, ha destacat Enguix.

“Es tracta d'aprofitar l'experiència dels tècnics de l’ETNO per a la museïtzació d'esta nova fase”, ha explicat la vicepresidenta primera, qui ha detallat que “la Diputació va aportar 500.000 euros per a les obres en la passada legislatura i 100.000 euros esta legislatura per al projecte museístic”. A més, l’ampliació també albergarà la seu de la patronal del tèxtil valencià ATEVAL.

Per part seua, el diputat de Cultura, Paco Teruel, ha reconegut “quedar-se impressionat pel que hi ha en el museu i el que s'està fent”. “Esta obra és magnífica i el que fa falta és el suport de les institucions perquè tinga un bon resultat final”, ha defensat Teruel, alhora que ha recalcat que “des de la Diputació, a través de l'àrea Cultura i l’ETNO, podem ajudar molt perquè és el millor museu d'Europa i té uns grans professionals”. “El Museu del Tèxtil serà un espai de referència almenys en tota la Comunitat Valenciana”, ha asseverat Teruel.

El director de l’ETNO, Joan Seguí, coincidix en la vicepresidenta Enguix que “és de justícia històrica visibilitzar i posar en valor el patrimoni industrial tèxtil valencià”. “Hi ha pocs museus d'este tipus en la Comunitat Valenciana, al contrari que a Catalunya o País Basc”, ha esgrimit Seguí, al mateix temps que ha ressaltat que “mentre sí s'ha explotat molt l'agricultura, el patrimoni industrial no”.

En este sentit, ha assenyalat, “és una oportunitat per a donar a conéixer el patrimoni industrial tèxtil i convertir el museu en un referent”. A més, ha subratllat, “és un projecte que ja està molt madur i oferix moltes possibilitats”.

Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana

El museu, inaugurat al desembre de 2022, compta amb més de 70 peces exposades que daten des del segle XVIII fins als nostres dies. Hi ha canyes, parafina, fils de plata i or, tisores, goma aràbiga, peces, telers dels segles XVIII i XIX, llibres antics, mostres de diferents teixits, etc.

La primera fase del projecte es dividix en quatre parts: els instruments que formen part del procés de la producció dels teixits; l'elaboració on estan exposats els telers; els teixits que mostren els resultats de la fabricació; i la sala audiovisual, que explica amb imatges la indústria del tèxtil a la Comunitat Valenciana.