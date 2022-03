La Diputació de València triplica les ajudes a les escoles rurals per a combatre la despoblació

La Diputació de València triplicarà enguany les ajudes a les escoles rurals de la província, amb una dotació que pot arribar als 430.000 euros enfront dels 116.000 invertits en 2021. El diputat de Desenvolupament Rural, Ramiro Rivera, ha explicat este dijous a desenes d'ajuntaments de zones d'interior el procediment per a sol·licitar les subvencions destinades a transport escolar, educació de 0 a 2 anys, menjadors i activitats extraescolars.

El responsable de Polítiques contra la Despoblació ha destacat que l’increment substancial es deu a “la importància de mantindre infraestructures educatives en el medi rural, en pobles que les necessiten per a atraure noves famílies o perquè les residents no busquen altres destins al no disposar d'un servei fonamental com és l'educació”.

Rivera ha exposat als responsables d'estos xicotets municipis d'interior la convocatòria d'ajudes per a 2022, amb 270.000 euros de base que podran ampliar-se fins als 430.000 i que podran sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació durant els 15 dies posteriors a la seua publicació en el BOP. Les subvencions inclouen fins a 120.000 euros per a educació de 0 a 2 anys i transport escolar; fins a 114.000 euros per a extraescolars; i fins a 76.000 per a menjadors.

Els beneficiaris

Quant als beneficiaris, les ajudes per a transport escolar estan dirigides a ajuntaments amb Col·legis Rurals Agrupats (CRA) que donen servei a diversos municipis, i per a consistoris amb alumnat empadronat en el seu municipi que es desplaça a un centre escolar assignat en una altra localitat. La principal novetat de la convocatòria de 2022 és el suport al transport escolar en Educació Secundària.

La subvenció per a l'educació de 0 a 2 anys poden sol·licitar-la els municipis de menys de 1.500 habitants i les mancomunitats, igual que l'ajuda per a menjadors escolars, inclosos els que presenten un finançament deficitari, que està destinada a col·legis de pobles de menys de 1.500 habitants o que compten amb aularis CRA. Pel que fa a les activitats extraescolars de caràcter lúdic, esportiu, cultural, de reforç o de servei de ‘Escola matinera’, s'oferixen a municipis o ajuntaments amb nuclis de menys de 300 habitants i es té molt en compte el nombre de menors d'entre 5 i 14 anys que estiguen empadronats.

Balanç de 2021

El diputat Rivera ha aprofitat la trobada telemàtica amb els responsables locals per a fer balanç de les ajudes a escoles rurals durant el passat exercici. En total, la Diputació va aprovar 28 sol·licituds, quasi una desena destinades a aularis de 0 a 3 anys i a extraescolars, sis per a menjadors i quatre per a transport escolar. Amb una inversió global de 116.000 euros, les subvencions van arribar a 21 municipis de la Serranía, el Rincón de Ademuz, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora-Cofrentes i en menor mesura a altres com la Ribera Alta, la Safor i el Camp de Túria.

Estes subvencions són una mesura més de les que està impulsant la institució per a garantir l'educació en els municipis xicotets, cas de l'ajuda a Bufali per a acollir noves famílies i mantindre el seu col·legi o el pagament del transport escolar a Benissuera perquè el seu centre, amb sis alumnes matriculats d'entre 4 i 9 anys, no tanque les seues portes.