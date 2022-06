Ecologistes alerten que el recinte que allotjarà tres macrofestivals aquest estiu en Tavernes és incompatible amb la protecció del litoral

La Plataforma Per Una Vall Digna i Acció Ecologista-Agró han alertat que la celebració de tres macrofestivals de música aquest estiu a la zona sud de Tavernes de la Valldigna no compleixen amb la legislació valenciana de protecció del litoral. Concretament es tracta dels festivals Zevra Festival, Iboga Summer Festival i Mediterránea Festival que estan planificats que tinguen lloc al Sector 17-Marenys A, però que alhora afirmen vulneren el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) i el Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

La situació es dóna davant que l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (governat per Compromís) té projectat la construcció d'un recinte de vora 180.000 metres quadrats per a allotjar aquest tipus d'esdeveniment, però que els ecologistes apunten que “continua sobre la base d'uns suposats permisos d'obra, dels quals desconeixem la finalitat i l'abast, aparentment concedits per l’Ajuntament de Tavernes malgrat que el projecte no compta encara amb les garanties legals pertinents per a una intervenció al litoral de tal envergadura”.

Així els col·lectius conservacionistes expliquen que han sol·licitat informació al consistori per saber l'estat real en el què es troba el projecte, però que la informació demanada únicament ha estat rebuda des de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Manifesten que dins l'escrit de contestació s'afirma que “les úniques actuacions que es podrien desenvolupar a aquests terrenys serien les d’execució de les obres d’urbanització previstes al seu programa d’actuació integrada (PAI) aprovat amb anterioritat a l’aprovació del PATIVEL; i, en cas de no executar les obres d’urbanització en els termes prescrits, el sòl adquiriria la condició de sòl no urbanitzable de protecció litoral, sent d’aplicació els articles 8 i 9 d’aquesta normativa”.

A més a més destaquen que en sòl com el que es refereix, no urbanitzable i afectat per perillositat d’inundació de nivell 5, estaran prohibides amb caràcter general les activitats que suposen una elevada concentració de persones, com seria el cas dels festivals de música.

Atenent a la resposta rebuda els ecologistes afirmen que existeix una incompatibilitat del projecte dels macrofestivals amb les disposicions del PATIVEL i el PATRICOVA, i per això en l'últim ple municipa es van fer preguntes al respecte des d’Esquerra de Tavernes i Zeus Grau. En resposta, per una banda, el regidor Josep Llàcer (Compromís) afirmen que va explicar que “les empreses promotores tot i no haver presentat la documentació requerida per llei, han rebut el permís de l’Ajuntament per a realitzar obres en el Sector 17-Marenys A”. Per una altra banda també adverteixen que “l’Ajuntament no veu incompatibilitat amb el PATIVEL, ni tampoc amb el PATRICOVA al considerar que el sector és urbanitzable segons la disposició addicional 4a”.

Els ecologisten entenen que amb aquesta continuació es legitima l’execució del PAI de manera legal, “cosa que seria, per cert, molt més devastadora per a l’entorn dunar”. Però denuncien que “passa per alt” la indicació de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de que només s'habilita les obres d'urbanització previstes al PAI i que “en consenqüència impediria qualssevol altres”. Entenen així els ecologistes que “l’únic que es pot fer en eixos terrenys de manera legal, segons la Direcció General de Política Territorial i Paisatge és el PAI aprovat i no cap altra activitat, com ara, recintes per albergar macrofestivals”.

Amb tot, des de la plataforma Per una Valldigna i Acció Ecologista-Agró “no entenem com l’Ajuntament de Tavernes de Valldigna pot persistir en donar suport a les empreses promotores dels festivals davant d’un escrit de la Conselleria de Política Territorial Obres Públiques i Mobilitat tan contundent. Perquè una vegada s’haja comès la il·legalitat, la responsabilitat d’afrontar les multes recaurà sobre les arques públiques”. Així recorden que ja es van haver de pagar 81.000 euros com a indemnització del festival Iboga l'any passat.

Conclouen lamentant que “resulta contradictori veure com d’un costat l’Ajuntament de Tavernes de Valldigna es veu aigua al coll amb una situació insostenible a la part nord de la seua platja, fruit de decisions errònies del passat i d’altre, propicia activitats que sotmeten l’únic tros de litoral ben conservat que li queda a una pressió excessiva i, sens dubte, innecessària”.