Educació dóna llum verda al projecte d'integració de la cultura vitivinícola en instituts d'Utiel-Requena

La Conselleria d'Educació s'ha mostrat receptiva respecte al Projecte d'Integració de la Cultura Vitivinícola en centres educatius de la demarcació geogràfica de la Denominació d'Origen Utiel-Requena, concretament en els cinc instituts (IES Ballesteros, IES Oleana, IES 1, IES Alameda i Col·legi Santa Ana) i l'Escola de Viticultura i Enologia de Requena.

Va ser en paraules del Secretari Autonòmic d'Educació, Miguel Soler, que ha vist amb bons ulls aquesta proposta: “Donem suport a aquest projecte, que respon a les realitats d'aquest territori i la seua història”, a més afirma que “fomenta la professionalització en l'àmbit de la vitivinicultura, que té profundes arrels culturals en la zona, i promou l'arrelament de la població”. Va destacar que “totes les institucions hem de treballar en comú per a coordinar el projecte”.

L'acte es va iniciar amb una visita a les instal·lacions dedicades a l'assignatura optativa 'Projecte Interdisciplinari La Vinya', que està impartint-se de manera pionera en l'IES Miguel Ballesteros (Utiel): primer amb una exposició de fotografia històrica en l'hall sobre la vida rural en la vinya i sobre totes les activitats posades en marxa en el centre en torn al projecte, i després amb una exhibició del laboratori i del camp d'experiències, on l'alumnat pràctica la teoria de cures de la vinya durant el curs.

En aquesta visita, al Secretari Autonòmic li han acompanyat el Director General d'Agricultura, Antonio Quintana, l'Alcalde d'Utiel, Fernando Benlliure, el President de la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi, Gabriel Mata, i representants dels centres participants en el projecte i del Consell Regulador de la DO Utiel-Requena.

Després de conéixer de primera mà els avanços en matèria de cultura vitivinícola que està realitzant el professorat, la comitiva va tindre una reunió de treball en la seu de la DO Utiel-Requena. En acabar, el Director General d'Agricultura, Antonio Quintana, es va mostrar optimista amb el projecte educatiu en comú que van presentar tots els centres. Així, va dir que es tractava d'una eina fonamental “per al relleu generacional en el camp, ja que mostra aquesta labor com a atractiva per als joves”.

El president de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, va agrair a tots els centres la seua implicació en la difusió de la cultura vitivinícola local i va al·legar que fan que els estudiants "coneguen el patrimoni agrícola i la història dels seus ancestres, per la qual cosa ens ompli d'orgull, perquè ens ajuda a cuidar el nostre origen i valorar el bon fer dels nostres pares, avis i incomptables generacions anteriors".