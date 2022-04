Educació invertirà 12 milions d'euros en la construcció del nou IES La Patacona d'Alboraia

La Conselleria d'Educació invertirà uns 12 milions d'euros en la construcció del nou IES La Patacona d'Alboraia. Així ho ha comunicat el director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, a la comunitat educativa d'aquest institut de l'Horta Nord en una reunió en la qual també ha participat l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría.

Educació i Ajuntament han acordat la delegació de competències de les obres del nou institut a través del pla Edificant “amb l'objectiu d'agilitar la construcció del centre”, ha destacat el director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García.

García ha detallat que la Conselleria “ja ha redactat el projecte d'execució de les obres i en els pròxims tres mesos remetrà a l'Ajuntament d'Alboraia la proposta de delegació de competències perquè l'aprove el ple municipal”. Una vegada delegades les obres a l'Ajuntament, i adjudicada la inversió de 12 milions d'euros a Alboraia pel departament del conseller Vicent Marzà, “el consistori podrà començar a preparar la licitació dels treballs”, ha afegit.

El director general ha agraït “la col·laboració i la implicació” de l'Ajuntament d'Alboraia en el pla Edificant “amb la finalitat que la construcció del nou IES La Patacona comence al més prompte possible. Des de la Conselleria donarem tot el suport i l'acompanyament a l'Ajuntament per a complir els terminis que ens hem marcat les dues administracions: que l'obra isca a concurs públic després de l'estiu amb l'objectiu que la construcció s'inicie el segon trimestre de 2023”.

Víctor García explica que aquesta inversió de 12 milions d'euros de la Conselleria d'Educació a Alboraia, en unes obres que executarà l'Ajuntament d'Alboraia, “permetrà no sols que la comunitat educativa de l'IES La Patacona compte amb unes infraestructures modernes, sinó que també generarà 300 llocs de treball en el sector de la construcció”.

L'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, per part seua, ha destacat que “acollim amb il·lusió la proposta per a col·laborar d'aquesta manera amb la Conselleria d'Educació facilitant les gestions per a poder construir el nou institut abans”.

Nou IES La Patacona

El nou IES La Patacona d'Alboraia serà un edifici de planta baixa i dues altures que comptarà amb 20 unitats d'ESO, 4 de Batxillerat, cafeteria i gimnàs. Es construirà sobre una parcel·la municipal de 9.983 metres quadrats situada al sud dels antics cellers Vinival.

Serà un centre de baix consum energètic i adaptat a les exigències de sostenibilitat del segle XXI, que comptarà amb una superfície útil construïda de 8.152 metres quadrats i un ampli pati central amb pistes esportives i zones de jocs amb arbres d'ombra.

El nou edifici tindrà forma en L, configurada per un edifici amb un volum principal de tres altures que recorrerà la parcel·la longitudinalment, mentre que el bloc de menys longitud disposat en el límit nord tindrà únicament dues altures. En la planta baixa d'aquest bloc se situaran la sala d'usos múltiples i la cafeteria, connectades amb el pati principal mitjançant un gran porxo cobert, amb capacitat per a allotjar a l'alumnat els dies de pluja o durant les hores de més calor del dia.

En l'extrem sud de la parcel·la es disposa l'edifici del gimnàs, la caixa del qual tindrà una llum de 16 metres d'altura. Tot aquest conjunt d'edificis comprendrà la zona de jocs i els espais esportius del centre educatiu.

En la planta baixa se situaran tots els serveis i els espais comuns de l'IES, com la biblioteca, la zona administrativa, la cafeteria i la sala multiusos. El cicle d'ESO ocuparà tota la planta primera i els estudis de Batxillerat es desplegaran en la planta segona.