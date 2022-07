Elda adjudica per 2,5 milions les obres de rehabilitació de la Plaça de Bous amb les quals millorarà la instal·lació per a concerts

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Elda ha aprovat l'adjudicació de la redacció del projecte i execució de les obres de rehabilitació de la Plaça de Bous i el seu entorn.

Tal com ha indicat Rubén Alfaro, alcalde d'Elda, “hui fem un pas més per a recuperar una part molt important del nostre patrimoni arquitectònic i cultural com és la Plaça de Bous, per a retornar-li la seua màxima esplendor”.

El contracte que es va ha adjudicat contempla la redacció del projecte de reforma, tant del propi cus com del seu entorn, així com les posteriors obres de rehabilitació “per a adaptar-la a les necessitats del segle XXI en matèria d'accessibilitat i humanització perquè tots els eldencs i les eldenques puguen gaudir i fer ús d'aquest emblemàtic edifici del qual tots tenim inesborrables records i pel qual tants artistes de renom han passat per a amenitzar jornades festives de la nostra ciutat”, ha destacat la primera autoritat eldense.

El projecte i les obres hauran de desenvolupar l'avantprojecte que es va realitzar des de la Regidoria d'Inversions i Serveis Públics Sostenibles, que incloïa la creació d'una boca escènica en un sector de la graderia que permetrà el muntatge d'escenaris per a actuacions i concerts que garantisquen la plena visió des de qualsevol angle de la plaça, així com la creació de nous espais de restauració i oci, juntament amb la rehabilitació integral de la façana de l'immoble conservant el seu aspecte històric. A més, l'accessibilitat i l'eficiència energètica seran dos pilars fonamentals d'aquesta intervenció, estant prevista una accessibilitat universal a través de la instal·lació d'ascensors i l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El contracte ha sigut adjudicat a la UTE composta per les empreses Construccions i Desenvolupaments Tudmir S.L, i Patrimoni Intel·ligent S.L, amb una oferta de 2.552.285 euros, la qual cosa suposa una rebaixa pròxima al 18% respecte al pressupost base de licitació. El termini d'execució dels treballs és de 12 mesos aproximadament, després de la finalització de la redacció del projecte definitiu.

L'alcalde de la ciutat ha destacat que “a més de la recuperació d'aquest enclavament, la qual cosa és una demanda històrica dels veïns, amb aquest projecte es crearan 40 llocs de treball de manera directa i indirecta, que és un altre dels pilars bàsics del Pla ‘Elda Renaix’, juntament amb l'aposta per la recuperació del patrimoni eldense i el benestar dels eldencs i les eldenques”.

L'objectiu és que, de complir-se tots els terminis, es puga gaudir d'aquest bé patrimonial de la nostra ciutat durant l'any vinent 2023.