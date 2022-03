Elda impulsa la formació en el calçat per a adequar-la a les necessitats del sector i millorar la qualitat de l'ocupació

L'Ajuntament d'Elda ha tingut la primera reunió amb els agents del calçat per a establir les bases de la formació en el sector. La regidora de Foment Econòmic, Indústria i Ocupació i presidenta de Idelsa, Silvia Ibáñez, ha presidit la trobada en el qual també van participar el Centre d'Innovació Digital Avançat de la Comunitat Valenciana (CIDA), Labora Formació, Prospecció FP, Avecal, l'IES La Torreta i Inescop.

Silvia Ibáñez ha explicat que “l'objectiu d'aquesta reunió ha sigut traçar el full de ruta i objectius comuns per a la millora de la indústria del calçat eldenc. Per a això incentivarem les vies de col·laboració entre les institucions implicades i optimitzar d'aquesta manera els recursos disponibles”.

Una de les mancances constatades en les trobades mantingudes amb anterioritat és la necessitat de comptar amb personal qualificat en el sector del calçat. En aquest sentit, Ibáñez ha afirmat que “una de les apostes del govern local és impulsar la creació d'una oferta formativa que garantisca la generació d'ocupació de qualitat. Es requereix personal amb formació per a garantir el relleu generacional en la indústria i que, a més, siga capaç de donar resposta a les demandes actuals d'un sector en el qual la digitalització s'imposa per a guanyar competitivitat”.

Cadascuna de les parts implicades en aquest procés han posat en comú les eines disponibles per cadascuna de les parts implicades, com el conveni de col·laboració entre la Direcció General de Formació Professional, REDIT i els Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana. Es busquen nous ítems en formació que atraguen l'interés de la gent jove i servisquen per a reduir la taxa de desocupació juvenil.