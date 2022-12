Elda inicia les obres de rehabilitació i posada en valor del refugi antiaeri de la Guerra Civil

Elda ha iniciat les obres de rehabilitació del refugi antiaeri de la Guerra Civil situat en la Plaça de Dalt, tal com ha anunciat l'alcalde, Rubén Alfaro. El regidor eldenc, acompanyat pel regidor de Serveis Públics Sostenibles i Inversions, José Antonio Amat; per l'enginyer municipal Raimundo Martínez i representants de Pavasal i d'Efe al Cubo, han visitat les instal·lacions del refugi, trobat durant els treballs de remodelació de la Plaça de Dalt.

Alfaro ha explicat que “aquesta troballa va obligar a realitzar una modificació del projecte inicial per a escometre la integració de l'accés a aquest refugi en el nou disseny de la Plaça de Dalt. Fruit d'aquella modificació és l'accés en el qual ens trobem i que suposa la porta d'entrada a un refugi que, encara que es troba en molt bones condicions, precisa d'una intervenció que permeta la rehabilitació conservació i millora de la seguretat en tota la galeria perquè siga visitable”.

“L'objectiu -ha continuat l'alcalde d'Elda- és la posada en valor d'un enclavament fonamental del nostre patrimoni històric per a la seua difusió i consolidació com a referent del nostre llegat”.

Els treballs que es realitzaran consisteixen, fonamentalment, en la millora de la ventilació i de la qualitat de l'aire amb la instal·lació de tres extractors mecànics, la instal·lació d'un sistema d'il·luminació consistent en una tira LED encastada per tot el recorregut i de balises puntuals que aporten il·luminació ambiente i la posada en marxa d'un segon accés situat en la Plaça de la Constitució.

A més, es contempla la instal·lació d'un sistema de seguretat amb detecció i alarma d'incendi, extintors i totes aquelles mesures necessàries per al compliment de les normes de seguretat. Igualment, s'escometran reparacions a l'interior per a la neteja del revestiment interior i dels carreus, així com treballs arqueològics per a la neteja i prospecció del sòl.

L'alcalde ha explicat que “en relació a l'accés que s'habilitarà en la Plaça de la Constitució, amb l'objectiu que siga el menys invasiu possible en un espai tan emblemàtic en el qual es duen a terme moltes activitats i actes, s'instal·larà una porta basculant automàtica que només s'obrirà quan hi haja visites al refugi”.

Rubén Alfaro ha recordat que “aquest refugi és una enorme galeria situada a uns 12 metres de profunditat, amb unes 400 metres de longitud. Compta amb un corredor principal que es dirigeix cap a l'església de Santa Ana i després cap a la Plaça de la Constitució”.

Els treballs de rehabilitació, inclosos en el Pla Elda Renaix, compten amb un pressupost d'una mica més de 93.000 euros i un termini d'execució de tres mesos.