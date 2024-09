Els socialistes recuperen l'alcaldia de Callosa de Segura després de la dimissió de l'anterior alcalde del PP

El PSPV ha recuperat l'alcaldia de Callosa de Segura cinc anys després, un govern al qual ha tornat de la mà d'Amparo Serrano i que es produeix després de la dimissió fa dues setmanes del fins ara alcalde del PP, Manuel Martínez, que va al·legar “motius estrictament personals i professionals”.

Però a aquests motius personals que argumentava Martínez també se li unia un govern en minoria de 7 edils del PP i el suport de l'únic edil de Vox dels 17 que conformen el ple. Els populars van aconseguir mantindre l'alcaldia fa poc més d'un any gràcies a que van ser la força més votada i els partits de l'oposició no van arribar a un acord.

Però aquest acord si que ha arribat al setembre, i els 5 regidors del PSPV han tingut el suport dels 3 edils del partit independent UCIN i de l'únic representant d'EUPV-Podem.

Aquest pacte que dona a Amparo Serrano la vara de comandament implica que la cedirà a UCIN l'últim any i mig del mandat, la meitat del que resta.

Presència institucional de PSPV i PP

El canvi del color del govern a Callosa de Segura ha generat expectació especialment entre els dos grans partits. En la sessió plenària desembarcaven primeres espases del partit com Alejandro Soler, president del PSPV i secretari dels socialistes; Vicent Mascarell, secretari d'organització; Rubén Alfaro, alcalde d'Elda i portaveu del PSPV, i José Muñoz, síndic socialista en les Corts. Per part del PP assistia el president de la Diputació d'Alacant i president provincial, Toni Pérez, i el número 2 del PPCV i alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca.

El PP presentava com a candidata a Inma Cascales, aspirant a mantindre un govern en solitari amb acords puntuals, i fins i tot s'assenyalava un possible acord amb UCIN, formació amb la qual a l'inici del mandat no van poder pactar per les males relacions ja que està integrada per ex membres del PP. Finalment la formació independent donava el seu suport als socialistes.