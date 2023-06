Els veïns del carrer de Bunyol que va patir una ensulsiada tornen a les seues cases nou mesos després

Juncal Carrascosa, alcaldessa en funcions de Bunyol, ha confirmat que tots els veïns i veïnes del carrer Moratín, que es va esfondrar parcialment el mes d'agost passat, ja es troben des de fa uns dies en els seus domicilis amb un carrer i una zona totalment segura, neta, i amb un sanejament totalment reconstruït després de la caiguda del mur d'aqueix carrer el passat 31 d'agost.

Després de la urgència i rapidesa duta a terme per l'equip de govern, tècnics municipals i empresa contractada per a l'arranjament d'aqueixa zona, definitivament s'ha pogut oferir amb garanties l'entrada de tots els damnificats en els seus domicilis després de la matinada del 31 d'agost on van haver d'eixir dels seus domicilis pel possible perill que corrien els seus habitatges, a més del trencament de tota la xarxa de sanejament de la zona.

La primer edil bunyolenca en funcions està molt satisfeta del treball realitzat per l'equip de govern, empresa privada i administracions que han col·laborat ràpidament en la finalització d'aquest gran projecte, en el qual “des del minut un assumim la urgència i així la transmetem a totes les institucions a les quals li sol·licitem ajuda”.

Definitivament, el mes d'octubre passat van rebre la notificació positiva de la Generalitat Valenciana en la qual es comprometien al fet que en els pròxims pressupostos, de 2023, d'aquesta institució autonòmica, es concediria un total de 500.000 euros a l'Ajuntament de Bunyol per al finançament d'actuacions de recuperació del talús al Castell de Bunyol.

Estat actual del carrer

Concretament aquesta subvenció és present en el pressupost de la Generalitat per a 2023 en la partida de Despeses Diverses, en la línia de subvencions, amb la denominació 'Recuperació talús Castell de Bunyol'. L'objecte de la subvenció és poder afrontar econòmicament la contractació d'emergència de tots els treballs necessaris per a aconseguir les prestacions consistents a permetre el retorn de les persones habitants desallotjades, amb les degudes condicions de seguretat del carrer i de les seues edificacions, amb el restabliment de les infraestructures d'aigua potable i clavegueram, derivats de l'ensulsiada del mur de sosteniment i calçada del carrer Moratín a Bunyol, resultant també danyades les infraestructures de subministrament d'aigua potable i clavegueram, amb el que el carrer va quedar sense element de contenció cap als terrenys inferiors, amb el risc de nous despreniments, principalment en circumstàncies meteorològiques adverses de pluges, neu, o forts vents.

Una vegada concedida ja a l'abril d'enguany la subvenció, el recentment nomenat director general d'Administració Local de la Generalitat Valenciana, Adolf Sanmartín, va visitar Bunyol, el seu Ajuntament i la zona del carrer Moratín on s'estaven ultimant les obres. En aquesta visita li va acompanyar Jonquera Carrascosa, primer edil buñolense, i els regidors del Consistori buñolense, Manuel Sierra, María Vallés i Rafael Pérez, a més de Francisco Molina, Director Territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana. Ací va poder comprovar l'estat de les obres. Ara ja és una realitat, que tots els veïns de la zona i de la localitat poden gaudir. Els veïns ja estan instal·lats de nou i els visitants i veïns del municipi també compten amb una excel·lent zona, segura, i amb unes increïbles vistes de la localitat i del Castell.

Adolf Sanmartín va qualificar en la seua visita el mes d'abril passat la “gran predisposició la del seu equip de Govern per a poder vindre i visitar una gran obra, en la qual la Generalitat ha contribuït de manera urgent amb més de 500.000 euros, i volíem comprovar l'eficiència i rapidesa del govern en aquesta obra visitant-la de primera mà”.

Juncal Carrascosa argumenta que aquesta obra ha aconseguit realitzar-se amb gran èxit, amb rapidesa i amb la urgència que mereixia per a la seguretat dels veïns de la zona, i per a assentar una zona de gran bellesa, història i patrimoni cultural.