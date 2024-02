Elx apuntalarà la façana del CEIP Baix Vinalopó davant la presència de clivelles

L'Ajuntament d'Elx apuntalarà la façana principal del CEIP Baix Vinalopó per prevenció davant la presència de clivelles. Segons l'edil d'Educació, María Bonmatí, es tracta d'una mesura preventiva després del requeriment de la Conselleria d'Educació a causa de l'aparició de clivelles en el centre educatiu.

Bonmatí ha explicat que el passat 18 de gener va arribar per seu electrònica un informe de Conselleria sobre la situació de les clivelles aparegudes en el col·legi i la petició d'apuntalar la façana com a prevenció, abans de la reparació que assumirà íntegrament la pròpia Conselleria per un cost de 300.000 euros més IVA.

L'edil de Serveis Públics, Claudio Guilabert, ha assenyalat que es tracta del segon requeriment sobre aquest tema, ja que l'anterior es va rebre al novembre de 2022 durant la legislatura passada, però no es va arribar a actuar. “Res més rebre aquest requeriment ens hem posat en marxa per a actuar de la manera més ràpida possible i després de la primera visita al centre, la setmana vinent acudirà l'arquitecte municipal i el cap de Manteniment d'Edificis Públics per a veure la instal·lació de sabates”.

Guilabert ha indicat que el primer requeriment es va produir a conseqüència de la retirada del fibrociment del centre, moment en el qual es va elaborar el primer informe. “La nostra intenció és complir amb el requeriment de Conselleria i solucionar aquesta situació sobrevinguda, perquè parlem d'un col·legi”, ha afirmat Guilabert.