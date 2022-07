Elx es fixa com a objectiu retirar per al pròxim estiu el fibrociment de tots els centres educatius de la ciutat

L'Ajuntament d'Elx s'ha fixat com a objectiu que per al pròxim estiu es retire el fibrociment de la totalitat dels centres educatius de la ciutat. Així ho ha destacat l'alcalde Carlos González, al costat del regidor de Manteniment, Héctor Díez, i del cap de servei d’Infraestructures de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant, Pablo Soriano, en la seua visita als treballs de reposició de la coberta que, aprofitant el període estival, la Conselleria d’Educació està duent a terme al CEIP Baix Vinalopó, on ja s’han retirat aproximadament 26.000 quilos d’aquest material perjudicial per a la salut i la inversió de la qual ascendeix als 270.000 euros.

Fins al moment s’ha actuat en 19 centres educatius més i després es continuarà en els tres centres restants del Sanchís Guarner, Miguel de Cervantes i L’Alcúdia, segons ha indicat el responsable de l’Equip de Govern, que ha aclarit que s’estan aprofitant els períodes estivals per a executar aquestes obres amb la finalitat de no alterar el normal funcionament dels centres.

González, que ha fet un balanç “molt positiu” de la cooperació entre l’Ajuntament i la Generalitat, estima que la inversió de la Conselleria supera els tres milions d’euros. Alhora, l’alcalde ha recordat que s’està treballant amb el Pla Edificant a ampliar centres educatius. “L’educació és una prioritat per a l’Ajuntament i per a la Conselleria, que es posa de manifest amb aquesta mena d’actuacions”, ha puntualitzat.

“Amb aquesta actuació al Baix Vinalopó pretenem complir el compromís de retirar el fibrociment en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat Soriano, que preveu que els treballs finalitzen abans del començament del curs el pròxim 12 de setembre.

Segons ha detallat Soriano, “els treballs més delicats són els que comporten la manipulació de l’amiant i, per això, es prenen totes les mesures de seguretat, es retira el fibrociment i després es du a terme la restitució de la coberta amb un panell sandvitx, un aïllant i dues capes d’alumini”. A més, es millora l’eficiència energètica del centre educatiu ja que en realitzar la substitució de coberta es preveu augmentar sensiblement l’aïllament tèrmic de l’envolupant de l’edifici, millorar la impermeabilitat de la coberta, la seguretat de l’edifici i disminuir el risc per a la salut dels seus habitants en desfer-se d’un material amb risc cancerigen com és l’asbest; l’amiant.

Aquesta actuació se suma a les dutes a terme als col·legis El Toscar, Hispanitat, Luis Vives, Dama d’Elx, Ferrández Cruz, La Vallverda, Tamarit, Sant Ferran, Jaume I, Víctor Pradera, Menéndez Pelayo, Casablanca, Eugeni d’Ors, Miguel Hernández, Mediterrani, Jaime Balmes, Carles III i L’Assumpció. En 2021 es va actuar amb la substitució del fibrociment d’un dels edificis de la Torreta.