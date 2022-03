Elx i la Generalitat treballen en la renaturalització de la desembocadura del Vinalopó per a evitar inundacions

L’Ajuntament d’Elx i la Generalitat estan treballant en la renaturalització de la desembocadura del riu Vinalopó per a evitar inundacions periòdiques al sud del terme municipal. En concret, la Conselleria de Transició Ecològica ha donat un termini de dos anys per a executar aquesta actuació que es durà a terme sobre unes 50 hectàrees amb una part important de la inversió de 1,2 milions d’euros dels fons europeus, destinada a la restauració ambiental del Vinalopó. L’alcalde, Carlos González, al costat de la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, del delegat general de Medi Natural, Julio Gómez, del director general d’Aigua, Manuel Aldeguer, i de la regidora de Medi Ambient, Esther Díez, ha visitat la zona on veurà la llum aquest projecte.

El responsable de l’Equip de Govern ha valorat de manera positiva la iniciativa i ha destacat la importància de resoldre aquest problema al més prompte possible. Per a González renaturalitzar l’últim tram del llit del riu és contribuir a la resolució d’un problema històric i ambiental que té importants incidències a la zona, on es troben infraestructures com la Nacional 332 i la carretera d’Elx a la Marina.

Segons ha explicat Paula Tuzón, “aquesta mena d’iniciatives són molt importants per a la resiliència dels nostres ecosistemes enfront del canvi climàtic, així com per a la protecció del litoral”. A més, Tuzón ha destacat la importància d’integrar les mateixes ciutats com a corredors verds per a la conservació de la flora, de la fauna i, en general, del medi natural.

Per part seua, Díez ha agraït a la Conselleria l’aposta que ha fet per la restauració integral del riu Vinalopó, un dels principals corredors ecològics del municipi que connecta amb el Pantà i amb el Parc Natural del Fondo. “Es tracta d’apostar pel Vinalopó com un ecosistema viu amb l’objectiu d’evitar inundacions en aquest tram final del riu i apostar per recuperar-lo des del punt de vista ambiental”, ha assenyalat l’edil.