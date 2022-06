Elx renovarà la seua depuradora que reutilitzarà el 100% de l'aigua per a l'agricultura i pal·liarà la tensió hídrica

Elx renovarà l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de l'Algorós, una infraestructura que suposarà la inversió de 50 milions d'euros per part de la Conselleria de Transició Ecològica. Entre els beneficis que suposarà aquesta remodelació es destaca l'ampliació del tractament terciari amb el qual es pretén pal·liar la tensió hídrica en el sud d'Alacant, amb un percentatge del 100% de reutilització per als agricultors del Camp d'Elx“.

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat els “beneficis socials, econòmics i mediambientals” del projecte de remodelació integral de l’Estació Depuradora d’Algorós, a Elx. “Una fita arquitectònica i ambiental amb una inversió de 50 milions d’euros”, ha subratllat.

Mireia Mollà, al costat del gerent l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR), Juan Ángel Conca, i de l’alcalde d’Elx, Carlos González, ha presentat la proposta constructiva de la nova EDAR que realitzarà l’empresa d’enginyeria Inncive (Innovació Civil Espanyola S.L.) per 258.000 euros

L’obra de modernització permetrà eliminar els principals problemes de l’actual infraestructura, amb 40 anys d’antiguitat, renovar els processos de tractament, augmentar la reutilització i l’eficiència energètica de la planta, així com millorar la seua integració paisatgística.

A partir d’ara, la firma adjudicatària disposa de 12 mesos per a redactar el projecte, i des d’eixe moment es podrà procedir a la licitació i a l’adjudicació de l’obra amb un pressupost estimat de 50 milions d’euros.

Mollà ha valorat l'“impacte immediat de la infraestructura en l’impuls econòmic de la ciutat, a més de la millora mediambiental evident i el final de les molèsties per al conjunt de veïns i de veïnes que viuen als voltants de l’actual depuradora”.

Les estimacions de l’associació SEOPAN (Associació d’Empreses Constructores i Concessionàries d’Infraestructures) xifren entorn de 900 els nous llocs de treball.

Per la seua part el gerent de l’EPSAR ha explicat que la nova proposta “incrementa la qualitat de l’efluent de la depuradora i la seua eficiència energètica, gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de sistemes de tractament de baix consum energètic, com l’assecat solar dels llots”.

L’alcalde de la ciutat ha recordat que “la nova depuradora resol un dels principals problemes urbans que té Elx amb el cicle de l’aigua i és un pilar fonamental en el treball cap al nostre objectiu de ser Capitalitat Verda Europea en 2030″.

“Aquest gran esforç inversor mostra el compromís de la Conselleria amb la ciutat i posarà fi a les molèsties per males olors que pateixen els veïns i les veïnes del Sector V, així com les empreses de l’entorn, a causa del deficient funcionament d’una infraestructura que ja té més de 40 anys”, ha afegit González.

La nova instal·lació s’integrarà orgànicament a l’eix verd del riu Vinalopó i comptarà amb un parc solar de 13.169 metres quadrats que produirà 2.5 gigavat-hora a l’any

Per a seleccionar la proposta s’ha tingut en compte la varietat i multidisciplinarietat de l’equip de treball, que compta amb 20 anys d’experiència en obres del sector de la gestió integral de l’aigua i de Residus Sòlids Urbans. Així mateix, s’han tingut en compte criteris qualitatius, com la metodologia i la tecnologia que utilitzaran per a la seua redacció, i les solucions aplicades des de la perspectiva de la qualitat i la viabilitat en la seua execució.

Les solucions que inclou el disseny permetran reduir al màxim la petjada d’implantació al terreny, ja que disminuiran en un 45% els contaminants atmosfèrics i incorporaran un assecat de fangs, que combina la deshidratació mecànica amb un assecat solar de 2.640 metres quadrats, i un parc fotovoltaic de 13.169 metres quadrats, capaç de produir 2,5 gigavat-hora. A més, l’obra serà executada en quatre fases, per la qual cosa l’estació depuradora no deixarà de donar servei en cap moment.

100% d’aigua reutilitzada

La consellera s’ha referit a l’ampliació del tractament terciari (el més avançat de desinfecció) per a “complir amb les obligacions europees i de l’òrgan de conca de qualitat de l’aigua i pal·liar la tensió hídrica en el sud d’Alacant, amb un percentatge del 100% de reutilització per als agricultors del Camp d’Elx”

La característica més original de la proposta és la reordenació de les edificacions, a través de construccions senzilles, i la seua integració amb el paisatge, molt diferent a l’actual infraestructura d’estil industrial. Sobre aquest tema, les cobertes combinaran les plaques solars amb revestiments vegetals, de tal manera que els edificis es queden totalment integrats en l’eix verd del riu.

La major part d’aquestes edificacions es construiran a la boga sud del terreny de 40.000 metres quadrats que ocupa l’actual depuradora, de tal manera que s’alliberarà una bona part de la superfície per a destinar-la a regenerar la ribera del Vinalopó, amb la incorporació d’espècies autòctones variades que seran regades i abonades amb els propis recursos de la depuradora.

Cal assenyalar que la reforma es farà mantenint la capacitat de tractament actual de l’EDAR, de 13 hectòmetres cúbics anuals, que, encara que excedeix folgadament el cabal de 8 hectòmetres cúbics que actualment es tracta a l’any, garanteix el sanejament de la població actual i futura de la zona.