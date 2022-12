Escolars de 10 municipis valencians fan de guardians del sistema dunar de la costa per a protegir la seua flora i fauna

La campanya ‘Reacciona pel corriol camanegre’ i la custòdia escolar en platges, posades en marxa perl’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i SEO/BirdLife, donen continuïtat a les accions iniciades en 2021 per a posar en valor les nostres platges i les seues dunes. En l’últim quadrimestre de 2022, les línies d’acció del projecte s’han centrat en executar actuacions de seguiment i avaluació de les accions de restauració, conservació directa i millora de l’hàbitat; actuacions de sensibilització ciutadana; i actuacions amb centres docents de Sagunt, Meliana, Alboraia, Tavernes, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Piles i Oliva.

La campanya ‘Reacciona pel corriol camanegre’ ha realitzat trobades a peu de platja en tots els municipis implicats per a sensibilitzar i conscienciar de les amenaces que presenta este ecosistema i de les bones pràctiques que cal fer quan visitem la llar del corriol i, així, compartir un espai que totes i tots podem gaudir al mateix temps.

Al llarg dels últims mesos de l’any, més de 280 persones han participat en estes trobades. L’última visita de la campanya 2022 sigué el passat 27 de desembre a la platja de Guardamar de la Safor.

De moment, en este quadrimestre, les accions de conservació i millora de l’ecosistema dunar han aconseguit eliminar 750 kg de vegetació exòtica invasora, principalment ungla de gat. A més, s’han revegetat les zones afectades amb més de 1.300 plançons de flora dunar autòctona, entre les quals s’ha treballat amb espècies en perill d’extinció com el cotonet de mar i la pegamosques o molinet de mar.

Gràcies a la cessió de les plantes pel Centre d’Investigació i Experimentació Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF), estes accions concretes permetran restaurar àrees on la vegetació exòtica invasora ha sigut eliminada i recuperar d’esta forma l’estructura i funcionalitat del sistema dunar. Fins i tot, en algunes platges s’ha aconseguit retirar de l’interior del sistema dunar més de 5 kg de microplàstics (qualsevol tipus de plàstic de menys de 10 mm de longitud).

Custòdia escolar en platges

Durant este segon any de la iniciativa, creada per la Diputació i SEO/BirdLife, ha nascut una nova línia de treball amb centres docents i altres col·lectius per a la millora de l’hàbitat del corriol camanegre. Esta línia, en col·laboració amb les administracions públiques dels municipis, pretén implicar els centres educatius com a guardians i gestors d’un tram de platja a través del desenvolupament d’un programa anual d’activitats.

De moment, el Programa de Custòdia Escolar en Platges ja compta amb 12 centres docents, repartits entre els 10 municipis valencians que formen part de la Xarxa de Platges per la conservació del corriol camanegre: el CEIP Mediterrani de Sagunt, l’IES La Garrigosa de Meliana, l’escola Santa Maria/Marianistes d’Alboraia, la Fundació Integra Valldigna de Tavernes, el CEIP Joanot Martorell de Xeraco, l’escola Nostra Senyora del Carmen/Carmelites de Gandia, el CEIP Mestre Rafael Noguera de Daimús i de Guardamar de la Safor, el CEIP José Pedrós de Piles, i finalment l’IES Gregori Maians, l’IES Grabiel Ciscar i les escoles de Sant Josep i del Rebollet d’Oliva.