Gandia dona llum verda a la implantació d'empreses en el polígon que acollirà el clúster sanitari

L'Ajuntament de Gandia ha aprovat la finalització del Programa d'Actuació Integrada de Sanxo Llop que inclou el projecte de les obres d'urbanització pendents per a acabar el sector i el projecte de reparcel·lació, en què es distribueix el cost de les obres. Una mesura que permet que es puga començar a donar llicències en aquesta zona on es projecta situar el clúster sanitari.

Així ho han informat en roda de premsa l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto i el vicelacalde, Josep Alandete, els qui s'han mostrat satisfets per una mesura que permetrà continuar desenvolupant un clúster sanitari que assenyalen “possibilitarà la creació nous llocs de treball altament especialitzats i retindrà el talent dels professionals de Gandia”. A més, també es contempla la instal·lació d'empreses d'investigació, clíniques privades, serveis de cirurgia sense ingrés i residències, entre altres serveis vinculats al sector.

Sobre aquesta aprovació, la primera autoritat municipal l'ha qualificada com un de les fites d'aquesta legislatura. “Hem eludit molts problemes i rescatar el PAI del bloqueig en el qual estava per a convertir-lo en un espai d'oportunitats. Ja podem donar llicències. Posem l'urbanisme al servei de les inversions, les oportunitats i la prosperitat de la ciutat”.

Durant la compareixença s'ha explicat que la urbanització s'anirà desenvolupant i executant en les zones on hagen empreses que desitgen implantar-se de manera immediata pel que el procés s'agilitzarà. “Sanxo Llop té un full de ruta traçat. No hi ha ciutats que hagen pogut desenvolupar un sector com aquest”.

Finalment, l'alcalde ha avançat que en les pròximes setmanes serà presentada al sector empresarial l'oficina de l'inversor municipal que serà l'òrgan de referència per a tots aquells que vulguen invertir a la ciutat. “Posarem una catifa roja per a continuar creixent com a pol d'atracció de generació d'oportunitats. Estem treballant ara mateix a nivell intern, formant al personal adequat que ens permeta la reducció de les càrregues administratives i de la burocràcia per a donar certeses als inversors”.

Josep Alandete ha recordat que des de 2011 el projecte estava encallat i s'ha aconseguit desbloquejar. “Hem fet tot el necessari per a aconseguir l'objectiu de la generació de noves oportunitats i, d'aquesta manera, enriquir la nostra estructura econòmica”.

Sobre el procés, el vicealcalde va destacar que el govern municipal ha tingut en compte totes les parts implicades el que ha derivat en què s'hagen presentat poques al·legacions. Paral·lelament, Alandete ha volgut posar en valor que el fet que el consistori siga l'agent urbanitzador permetrà la reducció dels costos del procés.