Gandia dona llum verda a 'Rubik', el projecte de 67 habitatges de lloguer assequible a Santa Anna

L'Ajuntament de Gandia ja ha atorgat a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) la llicència d'obra per a la construcció de 67 habitatges en règim de lloguer assequible, al districte de Santa Anna. El projecte 'Rubik' va ser el que va guanyar en 2019 el concurs d'idees organitzat per l'Ajuntament de Gandia i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la pròpia EVHA.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto ha comparegut amb el regidor delegat d'Habitatge, Vicent Mascarell, i ha recordat que el projecte Rubik, va ser presentat per la UTE Ignacio Senra Fernández-Miranda / Ignacio Murad Sangiorgi i té com a objectiu la construcció d'un nou edifici destinat a lloguer assequible que estarà situat a la cruïlla dels carrers Montdúver 60 i Gabriel Miró, davant del Palau de Justícia que aviat obrirà les portes. La parcel·la té una superfície de 1.932 m² amb una edificabilitat aproximada de 7.000 metres quadrats. El projecte de construcció té un pressupost de 9.635.000 euros (IVA inclòs).

Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla 2400 d'Habitatge Protegit Públic 2021-2026, impulsat per la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb l'objectiu d'ajudar a garantir el dret a l'habitatge digne i reactivar el parc públic destinat al lloguer, cosa que també contribuirà a generar ocupació alhora que es dinamitzarà un sector de la ciutat com el comprés a la zona plaça El·líptica-Santa Anna alhora que es desenvolupa un nou model en matèria habitacional basat en paràmetres d'innovació i de sostenibilitat.

Durant la compareixença s'ha explicat que els detalls de l'edifici romanen tal com es van comunicar l'any passat. Per tant, la façana està concebuda en forma de ziga-zaga per permetre que tots els habitatges disposen d'una terrassa, mentre que a l'interior s'ha creat un ampli espai obert per convertir el pati en el centre de vida i activitat de l'edifici.

Es tracta d'un pioner edifici, ja que des del procés de construcció (mòduls prefabricats i adaptats a les noves exigències) s'ha pensat en la minimització de la petjada de carboni. Tot a l'edifici està pesant per contaminar i generar menys impacte al medi ambient alhora que s'aprofiten energies com la solar i la tèrmica per produir energia que abaste les zones comunes i habitatges. Reduint així l'empremta de carboni.

Altres característiques que s'han recordat durant la compareixença és que els habitatges projectats compleixen les condicions d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda i que s'ha garantit l'accessibilitat a qualsevol zona de l'edifici.

“Es tracta d'un projecte que demostra el seu compromís amb la inclusió i l'equitat fent que tots els habitatges complisquen les condicions d'adaptables, no diferenciant entre habitatge adaptat i no adaptat. És a dir, no esperem que hi haja una necessitat sinó que la satisfem per endavant” ha declarat l'alcalde qui també ha posat en valor la sostenibilitat de l'edifici, ja que entre altres mesures, es preveu la instal·lació de panells fotovoltaics i tèrmics per satisfer les necessitats energètiques i tèrmiques de l'edifici o l'aprofitament de l'aigua de pluja mitjançant un aljub situat sobre la zona d'estacionament. A totes aquestes mesures, se sumen la forma de l'edifici, la disposició nord-sud, l'escassa altura (3 plantes) i un gran pati interior per afavorir la reducció d'empremta de carboni de tots els habitatges.

“L'Ajuntament ja ha fet els deures amb un expedient que ve a cavall entre dues legislatures. Ja hem anticipat que l'habitatge serà una prioritat i tenim diverses vies per millorar el parc públic” ha explicat l'alcalde.

Finalment, Mascarell ha informat que s'espera que les obres s'inicien al primer semestre del 2024 (una vegada que l'EVHA haja licitat el concurs per a la construcció de l'edifici i en funció de la quantitat d'empreses que es presenten) i, segons indica la Conselleria, que estiguen finalitzades en dos anys aproximadament, és a dir, durant el primer semestre del 2026.