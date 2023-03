Gandia marca un 2022 de rècord amb una mitjana d'ocupació turística i hotelera superior al 70%

Gandia ha aconseguit batre tots els rècords d'ocupació turística i hotelera en 2022. La mitjana ha superat el 70%, tal i com ho confirma l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així ho ha anunciat el regidor delegat de Turisme, Vicent Mascarell, fent balanç del que ha estat l'últim any. “Mai havia vingut tanta gent durant tant de temps i això és un baló d'oxigen per al sector i garantia que estem fent les coses bé”.

Al mes de març l'ocupació va ser d'un 50%, abril d'un 60%, maig un 70%, juny un 73%, juliol un 81%, agost un 87%, setembre un 77% i octubre un 44%. Quasi deu mesos amb una ocupació de rècord i en la que “podem afirmar que la mitja d'ocupació ha superat el 70%, més enllà dels mesos d'estiu”, ha agregat l'edil.

“En aquests moments, segons em comenten des del sector, si les reserves es consoliden probablement estarem davant del millor estiu de la història de Gandia en termes d'ocupació hotelera i d'apartaments turístics”, ha assenyalat Mascarell.

La idea per al 2023 és donar continuïtat al que es va fer l'any passat, i per això, s'avança l'agenda d'activitats on l'esport, l'oci i la cultura marcaran el pes i tindran una importància essencial. “Les falles, la Setmana Santa i festivals com el Pirata Beach Festival o el Mediterranea Festival consolidaran l'oferta d'aquest any, a més de la gastronomia o les visites guiades”, ha afegit el regidor.

Finalment, Mascarell ha conclòs confirmant que els percentatges d'ocupació estrangera han estat espectaculars: “El turisme estranger, especialment d'alemanys, ha crescut molt. L'any passat van vindre el doble de visitants no nacionals que l'any anterior. Hem de seguir en aquesta línia i ser ambiciosos. Per això hem estat a Berlín i a Birmingham per fer una mirada més gran a aquest turisme”.