Gandia és la primera ciutat valenciana en obrir la temporada de platja encara en hivern davant la visita dels reis

Gandia ha inaugurat aquest dimecres 13 de març la temporada turística convertint-se en la primera platja de la Comunitat Valenciana que obri amb tots els seus serveis en marxa, i fent-ho a més encara en hivern.

Ho ha fet en un acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la secretària Autonòmica de turisme, Cristina Moreno; la regidora delegada de Turisme, Balbina Sendra; la regidora delegada de Seguretat, Lydia Morant, i la de Medi Ambient, Alícia Izquierdo. També hi han assistit representants de la Policia Local, la Creu Roja, responsable del servei de salvament i socorrisme, i l'empresa FCC, encarregada de la neteja de la platja.

Durant l'acte, Prieto ha explicat que un dels motius pels quals aquesta temporada ha començat dies abans del que és habitual, és la visita que els Reis d'Espanya faran aquest dimecres a la ciutat per a presidir l'entrega dels Premis Nacionals d'Investigació 2023. A més, ha recordat que un altre dels factors que han influït en la decisió ha estat l'imminent inici de les festes falleres una vegada han estat reconegudes com a Festa d'Interés Turístic Nacional. “Un fet únic que ens projecta nacionalment i internacionalment”, ha declarat l'alcalde, que ha afegit que aquesta denominació “contribuirà a engrandir la dimensió turística de la festa fallera a Gandia”.

Pel que fa a l'aposta de l'executiu pel sector turístic, Prieto ha assenyalat les obres d'humanització del carrer Navegant acabades recentment amb una inversió superior als 180.000 euros, i ha avançat que el procés de millora de vials al nucli de la platja continuarà en les vies estratègiques que arriben a la façana marítima. Altres de les actuacions a què ha destacat han estat la substitució de 457 lluminàries del passeig Marítim, les millores realitzades als escenaris de fusta de la platja i el fet que l'arena de la platja de Gandia és netejada durant els 365 dies de l'any. “És un gran esforç que només podem apreciar quan viatgem i veiem com s'aborda aquest aspecte en altres destins”.

Per part seua, Sendra ha volgut agrair el treball diari que es realitza des del departament de Turisme i d'altres regidories com Serveis Bàsics, Seguretat i Medi Ambient i ha reivindicat la tasca que es realitza des de Turisme de la Generalitat Valenciana en suport a les destinacions turístiques. “Continuarem treballant per ampliar la temporada i obtindre bons resultats d'ocupació com els d'aquestes falles on ja tenim una previsió del 85%”.

Finalment, Cristina Moreno, ha destacat el treball de la Generalitat per donar Gandia dels elements que la mantinguen “com un referent al litoral dotada del millor equipament”. “Des de Turisme Comunitat Valenciana l'any passat vam invertir 85.000 euros en diverses actuacions i seguírem treballant de la mà de l'Ajuntament perquè des del CDT dotem l'empresariat de treballadors formats en l'excel·lència que ens ajuden a avançar en la desestacionalització”.

Sobre l'obertura de la temporada

Com a novetat, aquest any l'Ajuntament de Gandia ha adquirit dues cadires amfíbies dissenyades perquè les persones amb discapacitat puguen accedir als punts de bany adaptats que hi ha a la platja. Paral·lelament, l'Escola de Surf Cuida't ha cedit dues cadires especials perquè també puguen utilitzar les dutxes.

A hores d'ara ja s'han instal·lat el 70% de les passarel·les de fusta que donen a la platja, mentre que el servei de gandules i para-sols s'anirà prestant de manera progressiva. També s'han muntat les papereres i altres elements del mobiliari.

El servei de salvament i socorrisme, que presta la Creu Roja, començarà el 15 de març, i acabarà el 15 d'octubre. Les dues oficines de turisme de la platja obriran aquest dissabte, 16 de març, i tancaran el 15 d'octubre. A més la major part dels xiringuitos ja estan funcionant.