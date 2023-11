Gandia rehabilitarà els 182 habitatges i l'entorn de les 'cases dels Ferroviaris' amb una inversió de 4,4 milions

Els veïns de 182 habitatges de Gandia situats als carrers Perú, Calderón de la Barca, Tirso de Molina i Cardenal Cisneros, es veuran beneficiats pel pla que el consistori posarà en marxa per rehabilitar els habitatges i l'entorn de les conegudes com a cases dels Ferroviaris.

La Casa de la Marquesa va acollir ahir una reunió on el regidor delegat d'Urbanisme, Vicent Mascarell i la presidenta de la Junta de Districte de Corea, Inma Rodríguez que van explicar als veïns el pla. En total l'Ajuntament ha obtingut una ajuda procedent del Pla de recuperació Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Fons Next Generation EU) que ascendeix a 4.424.605 euros, als quals se sumarà l'aportació del consistori per valor de 532.199,79 euros.

Els treballs previstos consistiran a millorar l'aïllament de l'edifici per afavorir l'estalvi energètic (estalvi del 45 al 60%) alhora que s'instal·lés aerotèrmia per autoabastir els propietaris. Paral·lelament, es contemplen reforços estructurals a més d'actuacions a les cobertes i impermeabilització o la instal·lació d'ascensors en cas que els propietaris així ho desitgen.

Pel que fa als terminis, es va explicar que no es podrà excedir els 26 mesos d'intervenció encara que es poden sol·licitar ampliacions. En tot cas, la data final de la intervenció hauria de ser abans del 30 de juny del 2026.

Després de la trobada, Vicent Mascarell ha mostrat la seua satisfacció per la bona acollida del projecte, ja que seran prop de 200 les famílies que es beneficiaran de mesura que millorarà el seu entorn de vida i ha valorat que seran els veïns “els que decidisquen què és el que s'acabarà fent. L'última paraula la tenen ells i només des del consens es faran les actuacions com la incorporació d'ascensors” i ha avançat que en breu els arquitectes visitaran els habitatges per avaluar en profunditat la situació.