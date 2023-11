Gandia repara el tram urbà del riu Serpis per protegir-lo de les inundacions

Gandia realitza treballs al riu Serpis al tram comprés entre el pont vell d'Oliva i el pont Nou per fer front als danys de la Borrasca Gloria que es va produir en gener del 2020. La actuació té un pressupost total de 500.000 euros està cofinançada per l'Ajuntament de Gandia i el Govern d'Espanya, que assumeix el 50% del pressupost a través d'una subvenció

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel regidor delegat d'Urbanisme, Vicent Mascarell; la regidora de Medi Ambient, Alícia Izquierdo; i tècnics municipals han visitat aquest matí els treballs. Tal com ha explicat l'alcalde, ara mateix s'està treballant en el desbrossament general de la zona, prestant especial atenció a l'eliminació de canyes i en la retirada de plantes invasores; s'estan reparant desperfectes a les esculleres dels marges del llit del riu, sobretot on s'han produït forats; s'estan retirant materials que han estat arrossegats i netejant residus arribats amb les pluges passades.

Paral·lelament, s'estan protegint els peus dels murs del passeig de vianants a la zona urbana, al marge esquerre i es conclourà amb una important regeneració vegetal, clau per al manteniment i el futur del riu. Es tracta, doncs, d'una obra que repararà el tram urbà del Riu Serpis i que prioritza tots els elements de l'estructura que estaven més danyats pel pas del temps i la força d'aigua.

Els treballs no es van poder iniciar fins al 31 d'agost per treballar amb seguretat, ja que s'havia de treballar a la llera del riu sec. Ara, quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha interromput el cabal, ja és possible actuar a Serpis. La previsió dels tècnics és que els treballs es puguen finalitzar a finals d'any sempre que no es produïsquen episodis de fortes pluges.

Després de la visita, l'alcalde ha destacat que Gandia va ser un dels municipis que va rebre més ajudes després del temporal Glòria. “Aquest projecte no només repara els danys sinó que regenera vegetalment l'entorn del riu eliminant principalment les espècies invasores” i afegia que “quan finalitzen els treballs tindrem un riu millor preparat davant de les possibles inundacions que es puguen produir i que, a més, permet que la ciutat aprofite el riu i l'integre al dia a dia dels ciutadans”.

Finalment, Izquierdo va insistir que els treballs fets garanteixen un bon resultat davant les inundacions alhora que es recupera la imatge del riu. “Aquestes obres permeten que la ciutadania redescobrisca el riu”. Sobre la renaturalització del riu, la regidora ha destacat que “és un moment magnífic per eliminar les plantes invasores que moltes vegades provoquen problemes a les inundacions”.