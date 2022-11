Gandia serà seu del Congrés Internacional de Bandera Blava el 2024

Gandia obté la Bandera blava ininterrompudament des que es va començar a atorgar fa trenta-sis anys. Per aquesta raó i per haver-se convertit en una de les destinacions de referència a l’hora de parlar de qualitat i seguretat a les platges, Gandia ha estat escollida seu del pròxim Congrés Internacional de Bandera Blava, juntament amb l’Alfàs del Pi que tindrà lloc en 2024.

La Bandera Blava s’ha convertit en un símbol que demostra la col·laboració de diferents administracions locals, autonòmiques i estatals. El distintiu és un símbol de qualitat i seguretat acreditant que els municipis estan complint amb uns estrictes criteris relacionats amb la qualitat excel·lent de l’aigua, la informació i la gestió ambiental, la legalitat, l’accessibilitat i la seguretat, que són consensuats internacionalment.

El Congrés Internacional de Bandera Blava naix amb l’objectiu de desenvolupar un nou concepte per a les platges, on la sostenibilitat, la salut i la seguretat es convertisquen en realitats confluents que avancen en un compromís per un futur de qualitat ambiental i personal.

Aquest Congrés Internacional oferirà oportunitats d’intercanvi i d’informació i activitats de formació actualitzada per als representants internacionals, nacionals i municipals, tècnics i professionals dels serveis amb responsabilitats en platges en els àmbits de la legislació, educació, atenció a la diversitat, seguretat, emergències i socorrisme.

Vicent Mascarell, regidor de Turisme i platges, ha valorat positivament l’anunci que va ser realitzat durant el Congrés d’aquest any. “Som una de les set platges de tot Espanya que tenen el distintiu des dels seus inicis i el fet d’organitzar el Congrés ens torna a referència com a destinació a seguir” i ha volgut agrair als tècnics municipals, empreses concessionàries i al sector en general el treball que desenvolupen per arribar a l’excel·lència.

Sobre el congrés i la participació de la ciutat, Mascarell ha explicat que “ha estat una gran experiència. Hem pogut conéixer molts punts de vista i sobretot contar les polítiques de mobilitat que ha dut a terme aquest govern i que han posat el vianant com a referència”.