Gandia subvenciona la subscripció a la revista Camacuc, censurada per Vox, per als centres educatius i les biblioteques

La regidoria d’Educació, Política Lingüística i Infància de Gandia divulgarà la revista infantil Camacuc, censurada per l'extrema dreta de Vox a Borriana, subvencionant la subscripció de tots els centres educatius de primària i infantil de Gandia, públics i concertats, a més del Centre d’Educació Especial Enric Valor i a les cinc biblioteques infantils.

En total es tracta de 24 subscripcions anuals (18 col·legis i 6 biblioteques infantils), 6 números de la popular revista, que tindrà un cost de 600 euros a l’any.

La regidora Esther Sapena ha explicat que la subvenció es realitzarà a través de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià de Gandia, adscrita al seu departament. Sapena explica que Camacuc “s’edita des de l’any 1983. Està escrita íntegrament en valencià i feta per valencians i valencianes. Es tracta de l’única revista infantil pensada en la nostra llengua, com a resultat del recorregut d’uns quants professionals de l’ensenyament preocupats per l’aprenentatge del valencià i la conservació de la cultura. Quant al contingut, la revista abraça elements transversals de l’educació i el foment de valors, com la solidaritat, la pau, la salut i el medi ambient. També treballa les relacions interpersonals i el foment de la lectura entre els més menuts”.

La regidora recorda que, des de fa gairebé 40 anys, Camacuc “ha estat un referent en el compromís amb la lectura i la nostra cultura a través del còmic. Un cresol d’autores i de lectores”. Així afirma que es tracta també de fer “un gest simbòlic i de rebuig enfront de qualsevol acte de censura, una mostra de suport a una capçalera històrica que promou l'hàbit lector entre els més joves. Camacuc, la revista valenciana i en valencià per a xiquets i xiquetes, sempre ha sigut una revista d'entreteniment molt divertida, amb humor, passatemps, contes, experiments i, sobretot, còmic. Si qui l'ha refusada l'haguera llegida alguna vegada, se n'hauria adonat”.