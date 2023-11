La Generalitat accelerarà obres als col·legis d'Ontinyent i prioritzarà les millores integrals als accessos per carretera

L’Ajuntament d’Ontinyent i la Conselleria d’Educació estan treballant en l’agilització dels tràmits pendents per iniciar les obres que resten per executar a la ciutat dins del pla Edificant, que finança la Conselleria i executa l’Ajuntament.

El Secretari Autonòmic d’Educació de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, Daniel McEvoy, visitava aquesta setmana Ontinyent on va abordar junt amb l'alcalde Jorge Rodríguez l'inici en breu de les obres que invertiran prop de 17 milions d’euros en la construcció del nou IES l'Estació, en un termini comprés entre el proper mes de desembre i els primers mesos de 2024. Igualment, també s’avançava l’acceleració dels tràmits necessaris per iniciar les obres dels col·legis Martínez Valls i Vicente Gironés, aturades degut a la necessitat de modificar els projectes degut a l’encariment dels preus dels materials.

La visita també va incloure una supervisió de les obres al CEIP Bonavista, on Daniel McEvoy comprovava el “bon ritme d'execució de les obres” que estan duent-se a terme i es troben ja a la seua recta final.

D'una altra banda aquesta setmana l'alcalde Jorge Rodríguez també s'ha reunit amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, que van acordar donar caràcter “prioritari” als projectes vinculats a la millora integral dels accessos nord i sud a Ontinyent.

En aquest encontre s’abordava la reactivació de diversos projectes alguns dels quals fins i tot han comptat amb redaccions formals per part de l’Ajuntament. Un dels més destacats és el de la creació d’una nova rotonda d’accés directe des de la ronda sud (carretera CV-81) fins a l’Avinguda Daniel Gil. Es tracta d’una actuació contemplada al Pla General d’Ordenació Urbana, que tindria una grandària semblant a la del parc de Bombers, i que implicaria l’eliminació de la passarel·la de Mesta i del seu accés actual a la CV-81, una incorporació directa sense carril d’acceleració a una via ràpida. A més a més, permetria l’accés directe al centre de la ciutat als vehicles procedents de Bocairent.

Altres dos projectes destacats són els relatius a l’accés a la ciutat des de la carretera CV-650, on en episodis d’intenses pluges s’originen embassaments d’aigua, i i a més s'abordarà una millora de la seguretat viària i comoditat al pas en el tram comprés des de la rotonda del Pont de Sant Vicent fins l’accés a la ciutat per l’Avinguda de València. Estos dos projectes, ja redactats per l’Ajuntament, suposarien una inversió conjunta d’al voltant de 4 milions d’euros.

A més d’estos projectes, també es va abordar altres. Vinculat al projecte de la rotonda de la ronda sud estaria el desdoblament de la pròpia ronda, apuntant-se des de la Conselleria la conveniència de la realització d’un estudi d’aforament de la carretera, que es faria una volta es pose en marxa al 100% el nou hospital, per tal que els resultats siguen el més ajustats possibles a la situació real d’esta via. Igualment, s’estudiarà la realització de noves millores als propis accessos al nou hospital.