La Generalitat adquireix 5 immobles i estudia la compra 17 més per ampliar el parc d’habitatges al nucli antic de Xàtiva

El Secretari Autonòmic d’Habitatge i Funció Social Alejandro Aguilar ha visitat aquest dimarts Xàtiva per tal de reunir-se amb l’alcalde Roger Cerdà i amb l’Associació Amics de la Costera, i atendre als mitjans amb motiu de l’adquisició de cinc habitatges a la ciutat per part de la Generalitat Valenciana al nucli antic.

L’objectiu amb l’adquisició d’aquests immobles és incorporar-los al parc públic d’habitatges de la Generalitat Valenciana, rehabilitar-los posteriorment i gestionar-los en règim de lloguer per part de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), destinant-los als i les joves. Aquest parc d’habitatges per a persones joves al nucli antic de Xàtiva es desprèn de la proposta efectuada per part de l’Associació Amics de la Costera als pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana, en la qual es va sol·licitar l’adquisició de 50 immobles d’aquesta zona per a poder oferir-les a un preu accessible als menors de 35 anys, promovent d’aquesta manera l’emancipació juvenil, l’impuls d’un relleu generacional a la zona, la conservació del patrimoni, la reactivació social i econòmica del nucli antic o la creació d’ocupació entre d’altres.

Durant la primera fase, que es va iniciar el passat any 2022, es va construir el model per a la intervenció de l’augment del parc públic i s’adquiriren aquests primers cinc immobles per a dotar-los de 10 habitatges, amb una inversió per a l’adquisició de 280.000 euros. En aquests moments s’ha iniciat el procés de la valoració, estimació, adequació i rehabilitació d’aquests immobles i l’estimació de la inversió ascendeix als 893.000 euros, el que suposa un total de 1,1 milió d’euros en aquesta primera fase per a comprar i rehabilitar els immobles.

A més a més, el Secretari Autonòmic Alejandro Aguilar ha destacat que «s’està estudiant la compra d’altres 17 immobles per un valor aproximat d’1 milió d’euros, amb els quals es podrà assolir l’objectiu assumit en els pressupostos participatius d’augmentar el parc públic d’habitatges destinat a jove al nucli antic fins als 45 o 50 habitatges».

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha indicat que “aquest és un projecte interessant i innovador, fruït de la participació ciutadana als pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana, des d’on han sigut capaços de trobar una via de treball malgrat la complexitat inicial”. Cerdà també ha destacat que hi ha un immoble propietat de l’Ajuntament que es posa a disposició de la Generalitat per a la construcció d’habitatges. “És un procés costós però en els propers mesos anem a tindre els primers projectes de rehabilitació per a poder licitar per part de la Conselleria”.

Cal recordar que el nucli antic de Xàtiva és el segon més gran de la Comunitat Valenciana, després del de València ciutat, i va ser declarat conjunt històric-artístic en 1982. L’envergadura patrimonial del nucli antic de la ciutat provoca que la seua conservació i dinamització s’eleve a grans inversions, mentre que la complexitat de l’habitatge està provocant un despoblament gradual tenint conseqüències directes en la conservació i dinamització d’aquesta zona patrimonial.