La Generalitat calcula que la connexió ferroviària Gandia-Dénia suposarà una inversió de 250 milions i 4 anys

La connexió ferroviària entre Dénia i Gandia, una línia amb 12 parades en tot el traçat, suposaria una inversió de 250 milions d'euros i quatre anys per a iniciar les obres. Aquestes són les estimacions elaborades per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) presentades per la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró.

L'estudi preliminar és una “solució realista, sostenible i amb una voluntat important de vertebració del territori”, ha explicat Torró en un acte de primera presa de contacte per a analitzar aquest estudi inicial amb alcaldes i alcaldesses i amb representants de la societat civil de les comarques de la Safor i la Marina.

Com ha indicat Rebeca Torró, “és l'única zona que no està connectada de tota la Comunitat Valenciana i hem portat una solució realista, que tothom ha valorat positivament en la reunió”. Així mateix, ha explicat que “aquest projecte dona servei i vertebra el territori perquè plantegem d'inici que hi haja entre 10 i 12 parades en el seu traçat i serà una connexió molt útil entre els municipis d'aquestes dues comarques”.

A falta que els estudis definitius que concreten tots els detalls i del posterior treball que es realitze amb institucions i societat civil, la consellera ha informat que “es considera que en quatre anys podrà estar realitzat tot el procés administratiu i iniciar unes obres que poden tindre un termini d'execució entre dos i tres exercicis”.

La consellera ha indicat que a aquesta primera reunió amb els ajuntaments li seguiran altres trobades amb els representants municipals i que es crearà una comissió de treball “perquè els municipis tenen molt a aportar a aquest estudi inicial”. Igualment, ha agraït la presència i acolliment de representants d'associacions empresarials i sindicats.

Per part seua, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha agraït la rapidesa a presentar “un projecte que vertebra la Comunitat, tan important per a nosaltres”, i ha subratllat que “és la primera proposta seriosa de connexió entre aquestes dues comarques que històricament han tant de veure”.

També l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha valorat que, “per primera vegada des de 1975 que ens quedem sense connexió, es pose un projecte per a unir la Marina Alta i la Safor”, i ha ressaltat que “Dénia, el port més important de la Generalitat que connecta amb les illes Balears, necessita un mitjà de transport sostenible”. A més, ha destacat que “les promeses de la Generalitat es fan realitat com demostra que al desembre tindrem ja el TRAM Dénia-Benidorm”.

A la presentació d'aquest estudi també han assistit la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, María Pérez, i la directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato.