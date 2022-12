La Generalitat inicia les obres del primer centre públic la província de València per a persones amb malaltia mental

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha iniciat les obres de reforma i condicionament del CEEM de Bétera, situat en l'antic Hospital Psiquiàtric, amb el qual es dotarà a la província de València del primer complex públic d'atenció social i sanitària hospitalària a persones amb malalties mentals cròniques.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de més d'un milió d'euros, amb un termini d'execució de sis mesos, per la qual cosa està previst que el centre puga entrar en funcionament abans de l'estiu de 2023.

Aquest centre prestarà un servei d'allotjament i rehabilitació de les persones amb malaltia mental crònica amb l'objectiu de millorar la seua autonomia personal i social, donant suport a la seua normalització i integració comunitària i impulsant així un model de recurs més humanitzat i centrat en l'atenció especialitzada que necessiten aquestes persones.

Per a això, disposarà d'una capacitat de 40 places que seran ateses per una plantilla de 67 professionals, i serà gestionat per l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), sumant-se així als centres ja adscrits a la província de Castelló (Albocàsser) i Alacant (Alcoi), donant així resposta a l'elevada demanda a nivell social de recursos per a atendre persones amb malaltia mental.

En concret, les obres consisteixen en la reforma interior de l'edifici per a dotar-lo de major funcionalitat. Per a això, es redistribuiran els espais interiors, ampliant les zones de serveis com la bugaderia i el magatzematge o els despatxos i vestuaris per al personal.

A més, els nuclis residencials es doten d'habitacions més confortables i espais de convivència en cadascuna de les unitats de convivència, amb equipament suficient per a servir de zona de menjador i d'estar, entre altres millores, seguint el nou model d'atenció sociosanitària que impulsa la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives posant a les persones en el centre.

Així mateix, es realitzaran diverses millores com la renovació de la instal·lació elèctrica, la substitució del sistema de climatització així com la instal·lació de ventilació mecànica en tot l'edifici, d'acord amb els aprenentatges adquirits durant la COVID-19.