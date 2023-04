La Generalitat inverteix 1,2 milions en la restauració del paisatge i hàbitats naturals del riu Vinalopó al seu pas pel terme d'Elx

La conselleria de Transició Ecològica invertirà 1.194.600 euros en la restauració del paisatge i hàbitats naturals del riu Vinalopó al seu pas per Elx.

Així ho ha expressat el secretari autonòmic d'Emergència Climàtica, Francisco Candela, durant la presentació del projecte a Elx, que se centrarà en un tram del riu Vinalopó, des de la seua desembocadura cap a l'interior de 4.980 metres, íntegrament en el terme municipal.

Candela ha informat que l'objectiu consisteix en la recuperació de l'hàbitat natural i fomentar l'ús públic d'un tram de cinc quilòmetres del llit del riu Vinalopó, des del Pont Chico fins a la seua desembocadura, a l'atzarbe de Dalt.

Igualment, ha afegit que amb això es busca aconseguir l'ús sostenible dels recursos hídrics de la conca i millorar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials.

A més de la regidora de Medi Ambient, Esther Díez, a l'acte també ha assistit el director general de Medi natural, Julio Gómez, que ha destacat aquesta restauració del Vinalopó pel seu valor en la recuperació d'espais naturals per a la ciutadania d'Elx, i que ha de ser un punt iniciàtic perquè totes les administracions competents col·laboren i facen una aposta decidida per la restauració integral del riu Vinalopó.

Treballs de restauració

Els treballs consistiran en l'eliminació d'espècies invasores i obstructives del llit, concretament les masses de canyís (Phragmites australis) i canyes (Arundo donax).

A més, es durà a terme l'execució d'una senda per als vianants, que possibilitarà la connexió del municipi d'Elx amb la desembocadura del riu Vinalopó, sent l'eix de referència de futures connexions de vials no motoritzats i zones d'interés natural a la comarca i convertir-la en una referència de turisme ambiental i sostenible.

En concret, es planteja l'execució d'una senda únicament des de la desembocadura a 5 quilòmetres aigües amunt. El projecte seguirà la traça establida per l'Ajuntament d'Elx, així com la seua disponibilitat de terrenys per part tant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) com dels propietaris privats existents en el tram que durà a terme per part de la Conselleria.

També es realitzaran plantacions d'espècies autòctones de ribera en aquells casos en els quals es considere necessari per a millorar l'eficiència de les actuacions i substituir aquestes plantes per les al·lòctones existents.

Així mateix, es durà a terme la gestió d'abocaments de residus existents en el tram i es realitzaran sosteniments i estabilització de talussos.

Les obres començaran en l'últim trimestre de 2023 i duraran 36 mesos. Es duran a terme en el terme municipal d'Elx, dins del Domini Públic Hidràulic en el marc de la CHX.